Чем чревата несвоевременная замена антифриза для системы охлаждения

Как избежать перегрева двигателя из-за несвоевременной замены антифриза

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Антифриз — важная жидкость для охлаждения двигателя автомобиля, которая предотвращает его замерзание при низких температурах. Помимо этого, она защищает от повреждений ключевые элементы двигателя внутреннего сгорания (ДВС), обеспечивая нормальную работу системы охлаждения.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Срок службы антифриза зависит от модели автомобиля, но в среднем его рекомендуется менять раз в 3-5 лет или после 75-250 тысяч километров пробега. Однако в случае эксплуатации автомобиля в сложных условиях, таких как горные районы или при сильных морозах, замену жидкости нужно проводить чаще — каждые 3 года или даже раньше.

Если не менять антифриз вовремя, в нём могут начать развиваться коррозийные процессы, а присадки утратят свою эффективность. В результате могут возникнуть проблемы с системой охлаждения, а повреждения могут затронуть не только каналы системы, но и другие важные компоненты, такие как помпа и термостат. Наихудший исход — перегрев двигателя, который приведёт к поломке сразу нескольких элементов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

