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Почему нужно очищать арки от снега и льда зимой

Почему снег в колесных арках может стать серьезной проблемой зимой
1:11
Авто

Зима — это время, которое не радует многих водителей, особенно тех, кто сталкивается с проблемами запуска двигателя и ухудшением дорожных условий. Низкие температуры и снегопады делают управление автомобилем гораздо сложнее. Но неприятности не ограничиваются только видимыми проблемами. Одной из таких "мелочей", которая может обернуться серьёзной проблемой, является накопление снега в колёсных арках.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Когда снег только попадает в арку, он не причиняет значительных неудобств. Однако если автомобиль долго стоит, особенно в условиях слякоти, снег в арке начинает таять, затем замерзает и превращается в лёд. Это может вызвать неприятные последствия, особенно для тормозной системы: замёрзшие осадки могут сильно повлиять на её эффективность.

Кроме того, накопившийся снег и лёд негативно воздействуют на материалы подкрылков и крыльев автомобиля, ускоряя их износ. Чтобы избежать подобных проблем, важно периодически очищать колёсные арки от снежно-ледяной массы, особенно если машина долго не используется.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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