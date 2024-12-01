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Главные ошибки при эксплуатации машины с АКПП

Ошибки при эксплуатации автомобиля с АКПП, которые приводят к поломкам
1:33
Авто

Многие неопытные водители, владеющие автомобилями с автоматической коробкой передач (АКПП), совершают ошибки, которые могут привести к поломке трансмиссии. Чтобы избежать серьёзных проблем, важно учитывать несколько основных моментов при эксплуатации автомобиля с "автоматом".

роботизированная коробка передач
Фото: Wikipedia by Qurren is licensed under GNU Free Documentation License
роботизированная коробка передач

Первая ошибка — это неправильная буксировка автомобиля. Когда вы тянете машину с АКПП, скорость не должна превышать 50 км/ч. Также важно внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, чтобы понять, в каких ситуациях буксировка возможна, а когда она может повредить трансмиссию.

Вторая ошибка — это поездки на неподготовленном автомобиле. Особенно важно прогревать двигатель зимой, чтобы дать трансмиссии время на смазку и нормальную работу. Без должного прогрева двигатель может начать работать с перегрузками, что приведёт к быстрому износу коробки передач.

Третья ошибка — использование трансмиссионного масла с высокой вязкостью в условиях низких температур. Масло, которое слишком густое для морозной погоды, не обеспечит должного смазывания коробки передач, что может повредить механизм.

Четвёртая ошибка — это включение нейтральной передачи на ходу. Хотя такая практика иногда используется с механической коробкой передач (МКПП), с АКПП это крайне нежелательно. Включение нейтрали может привести к неправильной работе трансмиссии и поломке её компонентов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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