Как избежать аварий зимой- самые распространенные ошибки водителей

Ошибки, которые чаще всего совершают водители зимой

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Зима — это время, когда условия на дорогах становятся особенно опасными, и даже опытные водители могут легко совершить ошибку, которая приведёт к аварии. Холодный период, гололедица и снег — всё это значительно ухудшает сцепление колёс с дорогой и увеличивает риск ДТП. Основные ошибки, которые часто совершают неопытные водители зимой, включают следующие.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зимняя дорога

Первая и самая распространённая ошибка — это отказ от проверки автомобиля перед выездом. Важно убедиться, что машина исправна: проверить уровень жидкости, работоспособность тормозов и чистоту фар, которые должны быть очищены от снега и грязи для лучшей видимости.

Вторая ошибка — это превышение скорости. В условиях зимней дороги многие водители, привыкшие к летнему вождению, невольно ускоряются. Однако, в холодное время года сцепление с дорогой значительно ухудшается, и управлять автомобилем становится намного сложнее.

Третья ошибка — резкие манёвры, особенно на гололёде. В такой ситуации даже небольшие изменения направления движения могут привести к потере контроля над автомобилем и, как следствие, к аварии.

Четвёртая ошибка — это несоблюдение безопасной дистанции. В зимних условиях тормозной путь значительно увеличивается, и важно поддерживать достаточное расстояние до впереди идущего автомобиля.

Пятая ошибка — использование мобильных телефонов за рулём. Это отвлекает внимание водителя и снижает его реакцию, что особенно опасно в зимних условиях.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

