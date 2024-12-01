Способы продлить срок службы галогенных ламп

Как продлить срок службы галогенных ламп в фарах

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой быстрого перегорания галогенных ламп в фарах. Это довольно частое явление, так как такие источники света, хоть и обеспечивают хорошее освещение, имеют ограниченный срок службы. И нередко, чтобы заменить перегоревшую лампу, приходится разбирать полсалона автомобиля, снимая аккумулятор и даже бампер. Но есть несколько способов продлить жизнь галогенкам.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ксеноновые фары автомобиля

Первое, что можно сделать — это снизить напряжение в системе. Для этого подойдут специальные регуляторы, которые можно установить в цепь питания фар. Это поможет избежать перегрева лампы и её преждевременного выхода из строя.

Второй способ — проверить проводку на старость. Если проводка изношена или повреждена, в ней могут быть значительные потери напряжения, что также негативно влияет на срок службы лампы.

Третий совет — заменить генератор. Если в бортовой сети автомобиля напряжение нестабильно или превышает допустимую норму, галогенные лампы могут быстро выйти из строя. Установка нового генератора с правильными параметрами решит эту проблему.

Ещё один полезный совет — гидроизоляция фар. Влага в фарах ускоряет износ ламп, поэтому важно следить за их герметичностью.

И напоследок, простая, но важная рекомендация: никогда не прикасайтесь к лампам руками. Жировые следы от пальцев могут ускорить перегрев и повреждение стекла. Если вам нужно заменить лампу, обязательно надевайте перчатки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

