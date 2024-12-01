Зимой или в сухую погоду машины часто "бьют током" — как это предотвратить

Что делать, если ваш автомобиль "бьёт током" и как избежать этого

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой или в сухую погоду автомобилисты могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда транспортное средство начинает "бить током". Это явление связано с электризацией кузова машины, которая возникает в процессе движения. Причиной этого становятся воздушные потоки, воздействующие на диэлектрические материалы, из-за чего на них образуются электрические заряды.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

Самыми уязвимыми частями автомобиля, подверженными электризации, являются бамперы, фары и решётка радиатора. Напряжённость электрического поля увеличивается по мере того, как машина проходит большее расстояние. Особенно это заметно в условиях низкой температуры и сухости воздуха. Чем холоднее и суше, тем выше вероятность того, что кузов будет "бить током".

Кроме того, электризация может происходить не только на наружных частях авто, но и внутри салона, если водитель или пассажир носит синтетическую одежду. В этом случае причина заключается в трении обивок сидений. Следует быть осторожным, особенно когда машина заправляется на АЗС. Искра, появившаяся при электризации, может стать причиной возгорания, что представляет серьёзную опасность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

