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Жук на французский манер — эти авто пользовались популярностью в послевоенной Франции

1:26
Авто

Осенью 1940 года, когда Франция была оккупирована фашистской Германией, в компании Renault прошло техническое совещание. На нем главный инженер Фернан Пикар продемонстрировал Луи Рено несколько проектов миниатюрных автомобилей, чертежи которых были высоко детализированы. Все понимали, что после войны экономика потребует именно такие машины, с небольшим расходом топлива.

Заднемоторный Renault 4CV
Фото: АвТОгус is licensed under Free More info
Заднемоторный Renault 4CV

Однако окончательный вариант французского "жука", заднемоторного Renault 4CV, был представлен только 26 сентября 1946 года на специальном мероприятии для журналистов. Всего через несколько недель он стал центром внимания первого послевоенного Парижского автосалона, где завоевал большую популярность.

В первые годы эксплуатации автомобили имели несколько недостатков. Например, управляемость была весьма непредсказуемой — во время разгона машина могла легко развернуться. Этот конструктивный недостаток так и не был полностью устранен, но опытные водители нашли свои методы решения проблемы: они просто помещали в багажник, который находился впереди, мешок с картошкой или что-то тяжелое, что улучшало поведение автомобиля на дороге.

Кстати, у "Запорожца", тоже заднемоторного, багажник находился впереди. 

Уточнения

Багажник (внутренний) — отделение в кузове или пассажирском салоне легкового автомобиля или автобуса, предназначенное для размещения и перевозки багажа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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