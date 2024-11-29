Китай совершает немыслимое — свергает некогда доминировавших автопроизводителей Японии

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Китай — крупнейший в мире автомобильный рынок, и местные бренды доминируют на нём благодаря росту популярности электромобилей.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Китайские компании также расширяются в Юго-Восточной Азии, бросая вызов давнему доминированию таких брендов, как Toyota, Honda и Mitsubishi, согласно новому отчёту Bloomberg.

Согласно анализу данных о продажах и регистрации, в период с 2019 по 2024 год японские автопроизводители столкнулись с самым резким снижением доли рынка в Китае, Сингапуре, Таиланде, Малайзии и Индонезии.

В Таиланде и Сингапуре японские автопроизводители теперь контролируют всего 35% рынка, по сравнению с более чем 50% в 2019 году, в то время как улицы, на которых раньше доминировали Nissan и Mazda, всё больше заполняются китайскими брендами.

Тем временем китайский автопроизводитель BYD набирает популярность в Индонезии, став шестым по продажам брендом всего через несколько месяцев после выпуска своих первых автомобилей. Его электромобиль Seal стоимостью 40 000 долларов оказался особенно популярным.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

