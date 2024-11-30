Где машины ездят больше всего: рейтинг пробегов в России удивляет

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Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service провела исследование среднегодовых пробегов автомобилей в федеральных округах России за последние три года. Анализ охватил данные более 500 тысяч автомобилей, обслуженных в автосервисах сети.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ пробег

Лидеры по пробегу

Северо-Кавказский федеральный округ занял первое место с самым высоким среднегодовым пробегом — 16,2 тыс. км по итогам 2024 года. Однако этот показатель снижается два года подряд: на 3% в текущем году и на 0,9% в предыдущем.

На втором месте оказался Южный федеральный округ с пробегом 15,4 тыс. км. Здесь наблюдается снижение на 1,7% в 2024 году после роста на 1,7% в 2023 году.

Центральный федеральный округ делит третье место с ЮФО. Среднегодовой пробег автомобилей в ЦФО составляет те же 15,4 тыс. км, при этом он остаётся стабильным на протяжении последних двух лет.

Аутсайдеры рейтинга

Самые низкие показатели пробега зафиксированы в Дальневосточном (13,1 тыс. км) и Сибирском (14 тыс. км) федеральных округах. Эти регионы сохраняют свои позиции с минимальными пробегами на протяжении трёх лет, а их показатели снижаются два года подряд. Разрыв между лидером и аутсайдером составляет более 3 тыс. км, что эквивалентно поездке из Новосибирска в Москву на автомобиле.

Причины региональных различий

Согласно исследованию, в тёплых регионах России автомобили используются чаще, чем в более холодных. В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке зимой многие предпочитают общественный транспорт. Здесь даже есть термин для машин, которые "замирают" на зиму, — "подснежники".

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова отметила, что небольшой пробег на Дальнем Востоке также связан с близостью границ, что упрощает покупку новых автомобилей без пробега по России.

Уточнения

Одо́метр в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.



