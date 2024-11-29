Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От мяты до лаванды — лучшие растения для чая прямо у вас дома
Как подготовить хризантемы к зиме: советы и рекомендации
Фитнес-тренер рассказал, чем могут навредить пробежки зимой
Почему у собаки сухой нос: когда это нормально, а когда опасно
Фармзавод запустят в Петербурге в 2025 году
На приготовление вкуснейшей рыбы на овощной подложке на плите нужно всего 25 минут
Российские автомобили получат защиту от киберугроз в 2024 году
Как выглядеть ухоженно с минимальными усилиями?
Многие россияне отказались от новогодних поездок за границу

Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian

0:50
Авто

Некоторым очень повезло с родителями. Трун Ван Дао из Вьетнама создал своему сыну уменьшенную версию Lamborghini Sian из дерева.

Lamborghini Sian из дерева
Фото: thedrive is licensed under Free More info
Lamborghini Sian из дерева

Как сообщает The Drive, на сборку ушло 65 дней.

Модель оснащена всеми функциями, которые вы хотели бы видеть в таком автомобиле. Есть работающие фары и задние фонари, а главное — подъёмные двери-ножницы в истинном стиле Lamborghini. Также есть руль в стиле "джойстик", повторяющий дизайн концепт-кара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.

Из-за тяжёлого деревянного кузова и небольшого двигателя максимальная скорость составляет примерно 3 км/ч. Однако в автомобиле, которым управляют дети, это — необходимость в целях безопасности.

Уточнения

Джо́йстик (англ. joystick, дословно «палочка радости») — устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой качающуюся в двух плоскостях вертикальную ручку.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
В Китае рассказали о внезапной панике на газовом рынке Европы
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о внезапной панике на газовом рынке Европы Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Популярное
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого

Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.

Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как вырастить ореховое дерево и повысить его плодоношение
Зачем Западу понадобились военные фейки о Северной Корее? Юрий Бочаров Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения Игорь Буккер Специалисты российского ВПК могут превратить любой экземпляр военной техники в боевого робота Андрей Николаев
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Туристка из России рассказала, почему была разочарована своим отпуском в Турции
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
В ЕС высказались о перспективах альянса одного из лидеров Европы и Илона Маска
Простые секреты выращивания шалфея, мяты и чабреца на подоконнике
Почему ночной сон важен для здоровья: выводы ученых
Алкоголь и бесплодие: как спиртное разрушает репродуктивное здоровье женщин и мужчин
Для тех, кто заботится о своей фигуре — лёгкий и диетический винегрет без картошки
Как сохранить мышцы при долгом перерыве в тренировках
Долететь из Нью-Йорка в Париж без авиабилета можно лишь в сортире
Почему собаки едят фекалии и как отучить их от этого
Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian
В Китае нашли огромные черепа таинственного вида людей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.