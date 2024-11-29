Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian

Некоторым очень повезло с родителями. Трун Ван Дао из Вьетнама создал своему сыну уменьшенную версию Lamborghini Sian из дерева.
Как сообщает The Drive, на сборку ушло 65 дней.
Модель оснащена всеми функциями, которые вы хотели бы видеть в таком автомобиле. Есть работающие фары и задние фонари, а главное — подъёмные двери-ножницы в истинном стиле Lamborghini. Также есть руль в стиле "джойстик", повторяющий дизайн концепт-кара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.
Из-за тяжёлого деревянного кузова и небольшого двигателя максимальная скорость составляет примерно 3 км/ч. Однако в автомобиле, которым управляют дети, это — необходимость в целях безопасности.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.