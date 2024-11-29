Мужчина потратил 65 дней на создание уменьшенной версии Lamborghini Sian

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Некоторым очень повезло с родителями. Трун Ван Дао из Вьетнама создал своему сыну уменьшенную версию Lamborghini Sian из дерева.

Фото: thedrive is licensed under Free More info Lamborghini Sian из дерева

Как сообщает The Drive, на сборку ушло 65 дней.

Модель оснащена всеми функциями, которые вы хотели бы видеть в таком автомобиле. Есть работающие фары и задние фонари, а главное — подъёмные двери-ножницы в истинном стиле Lamborghini. Также есть руль в стиле "джойстик", повторяющий дизайн концепт-кара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo.

Из-за тяжёлого деревянного кузова и небольшого двигателя максимальная скорость составляет примерно 3 км/ч. Однако в автомобиле, которым управляют дети, это — необходимость в целях безопасности.

Уточнения