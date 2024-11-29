У султана Брунея в коллекции тысячи авто — красиво жить не запретишь

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Хассанал Болкиах уже 57 лет управляет султанатом Бруней и за это долгое время стал известен не только своим невероятным состоянием, но и впечатляющей коллекцией эксклюзивных автомобилей.

Фото: thedrive is licensed under Free More info Авто из коллекции султана Брунея

Это крупнейшая частная коллекция автомобилей в мире, насчитывающая более 7 тысяч машин общей стоимостью свыше 5 миллиардов долларов США. Коллекция султана настолько масштабна, что заслужила отдельную статью на Википедии!

Одним из уникальных экспонатов является концепт-кар BMW Nazca, который был представлен на Женевском автосалоне в 1991 году. Этот автомобиль был разработан 26-летним Фабрицио Джуджаро, талантливым сыном основателя Italdesign, знаменитого дизайнера Джорджетто Джуджаро.

BMW Nazca изготовлен из углеродного волокна и оснащен пятилитровым 12-цилиндровым двигателем мощностью 300 лошадиных сил. К сожалению, модель M12 так и не поступила в серийное производство, однако этот прототип все же оказался в гараже султана, ведь они всегда получают желаемое.

Известно, что в день своей свадьбы султан выехал на лимузине Rolls Royce Silver Spur II stretch, покрытом 24-каратным золотом! После такой роскошной модернизации стоимость автомобиля выросла до 14 миллионов долларов.

Уточнения

Бруне́й — государство (султанат) в Юго-Восточной Азии, на северо-западном берегу острова Калимантан. Омывается Южно-Китайским морем.

