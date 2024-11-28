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В Петербурге дилеры снимают с продажи непопулярные китайские марки

1:50
Авто

В Санкт-Петербурге рынок автомобилей сталкивается с перенасыщением, из-за чего дилеры вынуждены исключать из ассортимента некоторые китайские бренды. Тем не менее, марка Haval по-прежнему сохраняет лидерство по продажам в городе.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

С января 2024 года в Северной столице закрылось более 20 автосалонов, торгующих китайскими автомобилями. 

Источники указывают на высокую конкуренцию и низкий интерес покупателей к определенным моделям как на причины их вывода. Один из шоурумов прекратил продажи автомобилей Omoda и Jaecoo из-за падающего уровня продаж. Другой собеседник отметил, что модель Livan не нашла своих покупателей.

Третий источник подчеркнул, что основными факторами непопулярности китайских марок являются цена (доплатив несколько сотен тысяч рублей, можно приобрести транспорт более высокого класса) и ограниченный ассортимент моделей. 

Эксперт отметил, что если дилер продает менее десяти автомобилей конкретного бренда в месяц, то они снимаются с реализации. Это касается таких марок, как Kaiyi, BAIC, FAW, Seres, Dongfeng, JAC и GAC.

Кроме того, указывается, что автомобили из Китая заполнили дефицит на рынке после ухода европейских, американских и японских автопроизводителей.

Президент Российской ассоциации автодилеров отмечал, что в июне в городе было около 60 китайских марок. Однако после закрытия дефицита петербуржцы начали отказываться от брендов с плохо выполняемыми планами по продажам.

В то же время наиболее востребованным автомобилем в Петербурге остается китайский Haval, за которым следует российская Lada.

Уточнения

Автомобильный дилер — компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или нескольких географических точках, имеющая обученный персонал, финансовые ресурсы, а также торговые, производственные и складские площадки, оборудованные в соответствии с требованиями дилерских стандартов, для розничной или оптовой (корпоративной) продажи, предпродажного и послепродажного сервисного обслуживания автомобилей.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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