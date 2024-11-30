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Штрафы за превышение скорости и несоблюдение знаков увеличат вдвое

1:35
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В Госдуму внесены поправки, предполагающие увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). О предложениях рассказал Павел Крашенинников, глава комитета по государственному строительству и законодательству.

ДПС
Фото: stock.adobe.com by PhotoSpirit
ДПС

Основные изменения

  • Штраф за нарушение правил использования ремней безопасности может увеличиться с 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.
  • Для водителей в состоянии алкогольного опьянения размер штрафа вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. рублей.
  • За превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков планируется повышение штрафов с текущих 500-5 тыс. рублей до 750-7,5 тыс. рублей.
  • Для водителей в Москве и Санкт-Петербурге будут установлены максимальные размеры штрафов.

Дополнительные ужесточения

Поправки предусматривают ужесточение наказаний за:

  • нарушения правил буксировки,
  • неправильную перевозку грузов,
  • движение крупногабаритных машин.

Штрафы за причинение вреда здоровью

  • За причинение лёгкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличится с 2,5-5 тыс. рублей до 3,7-7,5 тыс. рублей.
  • За средний вред здоровью — с 10-20 тыс. рублей до 15-30 тыс. рублей.

Поправки направлены на повышение ответственности водителей и снижение количества нарушений на дорогах.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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