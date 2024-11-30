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Новые пикапы Sollers от УАЗа получат лучшее лакокрасочное покрытие

1:31
Авто

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обновляет окрасочный комплекс перед запуском производства новых пикапов Sollers, включая модели ST6, ST8 и ST9. Это изменение позволит значительно улучшить качество лакокрасочного покрытия автомобилей, сообщил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Новые технологии окраски

Кузова новых моделей будут собираться на той же линии, где сейчас производят "Патриоты", "Пикапы" и "Профи". Завод переходит на использование электростатической методики нанесения грунта и краски, которая заменяет устаревший аэростатический способ.

Электростатическая технология уже некоторое время применяется на предприятии, но теперь она интегрирована с модернизированным процессом грунтования. На первом этапе кузов проходит через катафорезную ванну, где наносится первичный слой грунта, а затем вторичный слой распыляется с помощью роботов. Это позволяет добиться более равномерного покрытия и повысить коррозийную стойкость автомобилей.

Качество на новом уровне

По словам Алексея Спирина, обновлённый комплекс окраски станет важным шагом для улучшения характеристик автомобилей УАЗ, как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия. Новые технологии поднимают стандарт качества завода, что особенно важно для новых моделей пикапов, которые будут выпускаться на заводе в ближайшее время.

Уточнения

Электрофоре́з — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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