Новые пикапы Sollers от УАЗа получат лучшее лакокрасочное покрытие

1:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) обновляет окрасочный комплекс перед запуском производства новых пикапов Sollers, включая модели ST6, ST8 и ST9. Это изменение позволит значительно улучшить качество лакокрасочного покрытия автомобилей, сообщил генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ уаз

Новые технологии окраски

Кузова новых моделей будут собираться на той же линии, где сейчас производят "Патриоты", "Пикапы" и "Профи". Завод переходит на использование электростатической методики нанесения грунта и краски, которая заменяет устаревший аэростатический способ.

Электростатическая технология уже некоторое время применяется на предприятии, но теперь она интегрирована с модернизированным процессом грунтования. На первом этапе кузов проходит через катафорезную ванну, где наносится первичный слой грунта, а затем вторичный слой распыляется с помощью роботов. Это позволяет добиться более равномерного покрытия и повысить коррозийную стойкость автомобилей.

Качество на новом уровне

По словам Алексея Спирина, обновлённый комплекс окраски станет важным шагом для улучшения характеристик автомобилей УАЗ, как по внешнему виду, так и по долговечности покрытия. Новые технологии поднимают стандарт качества завода, что особенно важно для новых моделей пикапов, которые будут выпускаться на заводе в ближайшее время.

Уточнения

Электрофоре́з — это электрокинетическое явление перемещения частиц дисперсной фазы (коллоидных или белковых растворов) в жидкой или газообразной среде под действием внешнего электрического поля.

