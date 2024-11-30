В Госдуме предложили уведомлять водителей о предстоящей эвакуации за 10 минут

В Госдуму поступило предложение обязать инспекторов уведомлять владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации минимум за десять минут до её начала, сообщает "ТАСС". Инициативу представил, глава Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, а также координатор экспертного совета Госдумы.
Согласно предложению, перед эвакуацией инспекторы будут обязаны сделать до трёх звонков на номер телефона, зарегистрированный на владельца автомобиля. Для реализации этого механизма планируется внести изменения в статью 27.13 "Задержание транспортного средства" КоАП РФ, чтобы закрепить обязанность должностных лиц уведомлять водителей о задержании их машин.
Сотрудники ГИБДД смогут определять владельца и его контактные данные через государственный реестр транспортных средств. По словам Лобарева, такая мера позволит около 2/3 водителей, оставивших автомобили в неположенных местах, оперативно устранить нарушение, переставив машину на разрешённое место. Это не только снизит количество эвакуаций, но и облегчит процесс для всех участников дорожного движения.
Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.