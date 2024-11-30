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В Госдуме предложили уведомлять водителей о предстоящей эвакуации за 10 минут

Авто

В Госдуму поступило предложение обязать инспекторов уведомлять владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации минимум за десять минут до её начала, сообщает "ТАСС". Инициативу представил, глава Общенациональной Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев, а также координатор экспертного совета Госдумы.

Арест иномарки
Фото: ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу is licensed under public domain
Арест иномарки

Как должно работать уведомление

Согласно предложению, перед эвакуацией инспекторы будут обязаны сделать до трёх звонков на номер телефона, зарегистрированный на владельца автомобиля. Для реализации этого механизма планируется внести изменения в статью 27.13 "Задержание транспортного средства" КоАП РФ, чтобы закрепить обязанность должностных лиц уведомлять водителей о задержании их машин.

Удобство для водителей

Сотрудники ГИБДД смогут определять владельца и его контактные данные через государственный реестр транспортных средств. По словам Лобарева, такая мера позволит около 2/3 водителей, оставивших автомобили в неположенных местах, оперативно устранить нарушение, переставив машину на разрешённое место. Это не только снизит количество эвакуаций, но и облегчит процесс для всех участников дорожного движения.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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