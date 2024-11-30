Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско

По данным компании "Росгосстрах", в 2024 году 31% страховых случаев с полисами каско пришёлся на легковые автомобили китайских марок, как произведённые в России, так и ввезённые из КНР. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял чуть более 12%.
Динамика связана с увеличением доли китайских автомобилей в портфеле страхования компании. Если в начале 2022 года по каско было застраховано только 5% машин китайского производства, то к 2024 году их доля достигла 30%. Для сравнения, за тот же период доля застрахованных машин российского производства увеличилась с 22% до 29%.
Среди китайских марок чаще всего страховые события происходили с автомобилями Chery (23,6%), Haval (15,8%), Changan (14,7%), Omoda (14,2%) и Geely (12,3%). Лидерами по количеству обращений по полисам каско стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Ростовская области.
География крупных страховых выплат за не подлежащие восстановлению автомобили из Китая оказалась иной. Среди них:
Ремонт повреждённых китайских автомобилей также нередко выливается в значительные суммы. Так, "Росгосстрах" возместил:
Начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова, подчеркнула, что стоимость запасных частей для китайских автомобилей растёт не так быстро, как для европейских или американских моделей. Однако поиск необходимых деталей и их покупка всё же могут потребовать значительных временных и финансовых затрат.
Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества, ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.