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Почему владельцы Chery, Haval и Geely чаще обращаются по каско

2:45
Авто

По данным компании "Росгосстрах", в 2024 году 31% страховых случаев с полисами каско пришёлся на легковые автомобили китайских марок, как произведённые в России, так и ввезённые из КНР. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял чуть более 12%.

Авария на зимней дороге
Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Авария на зимней дороге

Динамика связана с увеличением доли китайских автомобилей в портфеле страхования компании. Если в начале 2022 года по каско было застраховано только 5% машин китайского производства, то к 2024 году их доля достигла 30%. Для сравнения, за тот же период доля застрахованных машин российского производства увеличилась с 22% до 29%.

Лидеры по страховым случаям

Среди китайских марок чаще всего страховые события происходили с автомобилями Chery (23,6%), Haval (15,8%), Changan (14,7%), Omoda (14,2%) и Geely (12,3%). Лидерами по количеству обращений по полисам каско стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Ростовская области.

Крупнейшие выплаты

География крупных страховых выплат за не подлежащие восстановлению автомобили из Китая оказалась иной. Среди них:

  • 4,2 млн рублей за Geely Monjaro в Алтайском крае,
  • 4 млн рублей за Exeed RX в Ульяновской области,
  • 3,9 млн рублей за Changan UNI-K в Москве.

Высокая стоимость ремонта

Ремонт повреждённых китайских автомобилей также нередко выливается в значительные суммы. Так, "Росгосстрах" возместил:

  • 1,3 млн рублей за Chery Tiggo 7 Pro после наезда на препятствие в Ханты-Мансийском автономном округе,
  • 1,29 млн рублей за JAECOO J7, пострадавший от стихийного бедствия в Карачаево-Черкессии,
  • 1,27 млн рублей за Haval F7X после аварии в Челябинской области.

Комментарий эксперта

Начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова, подчеркнула, что стоимость запасных частей для китайских автомобилей растёт не так быстро, как для европейских или американских моделей. Однако поиск необходимых деталей и их покупка всё же могут потребовать значительных временных и финансовых затрат.

Уточнения

Ка́ско — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона. Не включает в себя страхование перевозимого имущества, ответственности перед третьими лицами, жизни и здоровья пассажиров и т. д.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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