В России запустят платформу кибербезопасности для автомобилей в 2025 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

В середине января 2025 года в России планируется запуск облачной платформы кибербезопасности для автомобилей на базе системы "ЭРА-ГЛОНАСС", сообщает "Известия". Проект реализуется совместными усилиями АО "Глонасс", ФГУП "НАМИ" и НПП "Гамма", при поддержке Минпромторга и Минтранса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич отметил, что пилотный проект позволит выявить уязвимости современных транспортных средств и протестировать инновационные механизмы защиты от киберугроз. На протяжении первых трёх месяцев планируется подготовка автомобилей к подключению к системе, а ещё через четыре месяца будет проведена оценка эффективности работы Центра борьбы с киберугрозами (VSOC).

Инфраструктура системы "ЭРА-ГЛОНАСС" станет основой для создания доверенной среды обмена данными и единой шины информационного взаимодействия между транспортными средствами и телематическими платформами. По словам представителей компании, система обеспечит передачу данных в некорректируемом виде в рамках российской юрисдикции, что станет важным шагом в повышении безопасности автотранспорта.

Уточнения

«ЭРА-ГЛОНАСС» — российская государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при авариях. Обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных и об иных происшествиях на автомобильных дорогах.

