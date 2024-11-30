Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок

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Новая Lada Iskra готовится конкурировать с Vesta, о чём сообщил автоэксперт Максим Кадаков в своём Telegram-канале. По его словам, концепция автомобиля остаётся неизменной с момента его первого появления 2,5 года назад, несмотря на доработки, связанные с локализацией платформы Renault CMF-B.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta in Tomsk 01

Lada Iskra сохраняет пластиковый обвес, увеличенный дорожный просвет и более крупные колёса, что делает её универсалом с улучшенными характеристиками для российских дорог. Двигатели новинки идентичны тем, что установлены на седанах марки. Базовая версия оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с., а более мощные модификации развивают 106 л. с. Эти двигатели агрегатируются с китайским вариатором WLY18.

Максим Кадаков предполагает, что интерьер Iskra может подвергнуться изменениям, но дизайн товарных универсалов, вероятно, останется таким же, как на фотографиях. Все эти характеристики делают Lada Iskra серьёзным конкурентом Vesta на отечественном рынке.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводной субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.



