Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем правильно облепиховый чай для здоровья
Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса

Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок

1:16
Авто

Новая Lada Iskra готовится конкурировать с Vesta, о чём сообщил автоэксперт Максим Кадаков в своём Telegram-канале. По его словам, концепция автомобиля остаётся неизменной с момента его первого появления 2,5 года назад, несмотря на доработки, связанные с локализацией платформы Renault CMF-B.

Lada Vesta in Tomsk 01
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta in Tomsk 01

Lada Iskra сохраняет пластиковый обвес, увеличенный дорожный просвет и более крупные колёса, что делает её универсалом с улучшенными характеристиками для российских дорог. Двигатели новинки идентичны тем, что установлены на седанах марки. Базовая версия оснащена 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с., а более мощные модификации развивают 106 л. с. Эти двигатели агрегатируются с китайским вариатором WLY18.

Максим Кадаков предполагает, что интерьер Iskra может подвергнуться изменениям, но дизайн товарных универсалов, вероятно, останется таким же, как на фотографиях. Все эти характеристики делают Lada Iskra серьёзным конкурентом Vesta на отечественном рынке.

Уточнения

LADA Iskra — российский переднеприводной субкомпактный автомобиль Волжского автомобильного завода, представленный в 2024 году.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов
Еда и рецепты
Как сделать маринованный лук идеальным для закусок и салатов Аудио 
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Авто
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее
Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.