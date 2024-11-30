Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выбираем правильно облепиховый чай для здоровья
Какой кофе выбрать, чтобы не навредить сердцу
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок

Аналитики назвали самые востребованные бюджетные авто с пробегом в 2024 году

0:57
Авто

Аналитики компании "Рольф" составили рейтинг наиболее востребованных подержанных автомобилей эконом-класса в России за 2024 год, стоимостью от 1,1 до 1,2 млн рублей. Лидером списка стал Hyundai Tucson со средней ценой 946 тыс. рублей и сроком продажи 34 дня, занимая 4,5% рынка в этом сегменте. На втором месте — Ford Focus со средней стоимостью 700 тыс. рублей и сроком реализации 40 дней. Третью позицию занял Kia Rio, предлагаемый в среднем за 970 тыс. рублей и продающийся за 34 дня.

Hyundai Tucson
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Tucson

В список также вошли Kia Ceed, Skoda Octavia, Opel Astra и Mitsubishi Outlander, подтвердившие свою популярность среди российских покупателей в указанном ценовом диапазоне.

Уточнения

Hyundai Tucson — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Называется по имени города Тусон в штате Аризона, США.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала своего старшего сына Сергея от Фёдора Бондарчука Аудио 
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Древнейшие гоминины жили по божеским установлениям Игорь Буккер Сводка с фронта: рождественское наступление ВСУ пойдёт по двум направлениям, ложь Зеленского о мире Дмитрий Плотников Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Как ухаживать за геранью зимой: простые советы
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Даже опытные дачники допускают эту ошибку при выращивании огурцов
Почему важно менять воздушный и салонный фильтры вовремя
Как сделать чебуреки, которые не оставят равнодушных
Как мурлыканье кошек влияет на здоровье людей
Советы по смягчению жесткого дивана с помощью топпера
Как собрать идеальный капсульный гардероб для любого сезона
Lada Iskra: главный конкурент Vesta готовится выйти на рынок
Вояджер-1 вернулся к жизни: космический ветеран снова передает данные из глубины космоса
Starbucks с видом на КНДР открылся в Южной Корее
Новые методы посадки картофеля, которые приносят результат
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.