Аналитики назвали самые востребованные бюджетные авто с пробегом в 2024 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Аналитики компании "Рольф" составили рейтинг наиболее востребованных подержанных автомобилей эконом-класса в России за 2024 год, стоимостью от 1,1 до 1,2 млн рублей. Лидером списка стал Hyundai Tucson со средней ценой 946 тыс. рублей и сроком продажи 34 дня, занимая 4,5% рынка в этом сегменте. На втором месте — Ford Focus со средней стоимостью 700 тыс. рублей и сроком реализации 40 дней. Третью позицию занял Kia Rio, предлагаемый в среднем за 970 тыс. рублей и продающийся за 34 дня.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai Tucson

В список также вошли Kia Ceed, Skoda Octavia, Opel Astra и Mitsubishi Outlander, подтвердившие свою популярность среди российских покупателей в указанном ценовом диапазоне.

Уточнения

Hyundai Tucson — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Называется по имени города Тусон в штате Аризона, США.



