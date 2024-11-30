Аналитики назвали самые востребованные бюджетные авто с пробегом в 2024 году

Аналитики компании "Рольф" составили рейтинг наиболее востребованных подержанных автомобилей эконом-класса в России за 2024 год, стоимостью от 1,1 до 1,2 млн рублей. Лидером списка стал Hyundai Tucson со средней ценой 946 тыс. рублей и сроком продажи 34 дня, занимая 4,5% рынка в этом сегменте. На втором месте — Ford Focus со средней стоимостью 700 тыс. рублей и сроком реализации 40 дней. Третью позицию занял Kia Rio, предлагаемый в среднем за 970 тыс. рублей и продающийся за 34 дня.
В список также вошли Kia Ceed, Skoda Octavia, Opel Astra и Mitsubishi Outlander, подтвердившие свою популярность среди российских покупателей в указанном ценовом диапазоне.
Hyundai Tucson — компактный кроссовер корейской компании Hyundai. Называется по имени города Тусон в штате Аризона, США.
По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.