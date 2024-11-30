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Как минимизировать ущерб от зимней химии для автомобиля

2:33
Авто

Зимний сезон — настоящее испытание для автомобиля. Дорожные реагенты, используемые для борьбы с обледенением, оказывают агрессивное воздействие на лакокрасочное покрытие, вызывают коррозию и портят внешний вид машины. Однако есть эффективные способы защитить автомобиль, о которых напоминает консультант сети "Лемана Про" Наталья Кривошеина.

Ржавчина на автомобиле
Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ржавчина на автомобиле

Регулярная мойка — первый шаг к защите

Чтобы минимизировать воздействие реагентов, важно регулярно посещать автомойку.

"Идеальный вариант — бесконтактная мойка с шампунями нейтрального pH, — советует эксперт. — Особое внимание стоит уделять мойке днища и колесных арок, где скапливается наибольшее количество химикатов".

Такая практика поможет удалить остатки реагентов и предотвратить их разрушительное влияние на покрытие автомобиля.

Антикоррозийная обработка: защита изнутри

Надежным способом сохранить кузов в хорошем состоянии является антикоррозийная обработка. Как отмечает Наталья, такие покрытия наносятся на днище и скрытые полости, создавая барьер против влаги и агрессивных реагентов.

"Средства на основе воска, масел или синтетических материалов эффективно защищают от ржавчины, но важно проводить обработку ежегодно перед зимой", — подчеркивает она.

Полиуретановая пленка — долгосрочное решение

Для максимальной защиты стоит рассмотреть оклейку кузова полиуретановой пленкой. Этот материал предотвращает появление сколов, царапин и надежно защищает поверхность от реагентов.

"Хотя стоимость оклейки значительна, она полностью оправдывает себя, продлевая срок службы автомобиля", — добавляет Наталья.

Полироли: доступный способ временной защиты

Полироли — простой и эффективный вариант для защиты кузова. "Они образуют пленку, которая отталкивает влагу и грязь, — объясняет эксперт. — Для зимы лучше выбирать средства с синтетическими компонентами и водоотталкивающим эффектом. Однако полироли необходимо обновлять каждые 1-3 месяца".

Комплексный подход — залог успеха

Для максимальной защиты рекомендуется применять все описанные методы в комплексе.

"Подготовку к зиме лучше начинать заранее, чтобы автомобиль был готов к воздействию реагентов и суровых условий", — подытоживает Наталья Кривошеина.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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