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Почему приборы BMW светятся оранжевым: авиационные корни и научный подход

2:04
Авто

Если вы когда-либо садились за руль BMW, выпущенных до середины 2010-х, то наверняка замечали характерную оранжевую подсветку на приборной панели. Этот элемент дизайна не просто дань эстетике, но и результат научного подхода, уходящего корнями в авиацию.

BMW 750i
Фото: Wikipedia by nakhon100, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BMW 750i

Авиационное наследие

Оранжевая подсветка приборов BMW была вдохновлена решениями, которые применяются в авиации. Красные и близкие к ним оттенки часто используются в самолётах, на кораблях и в астрономии. Причина проста: такие цвета меньше всего влияют на ночное зрение, позволяя глазам быстрее адаптироваться к темноте после взгляда на приборы.

Специалисты объясняют, что это связано с воздействием света на родопсин — белок в сетчатке глаза, отвечающий за зрение в условиях слабого освещения. Красные и оранжевые оттенки разрушают родопсин значительно медленнее, чем белый или синий свет. Однако чисто красный цвет недостаточно удобен для чтения мелких деталей. Поэтому BMW выбрала оранжевый, который сочетает в себе преимущества красного (бережное отношение к зрению) и жёлтого (лучшая читаемость).

Почему не белый или синий?

Белый и синий цвета воздействуют на зрение совершенно иначе. Они разрушают родопсин почти мгновенно, что вызывает временную "ночную слепоту". Именно по этой причине их не используют для приборов, предназначенных для работы в условиях низкой освещённости.

Симбиоз технологий и традиций

Оранжевая подсветка приборов BMW — это не просто дизайнерская особенность, а продуманное решение, направленное на комфорт и безопасность. Этот элемент подчёркивает уникальный характер автомобилей и создаёт связь с их авиационным наследием. Возможно, в будущем бренд вернётся к этой культовой детали, чтобы ещё раз подчеркнуть своё уважение к традициям.

Уточнения

Прибо́рная пане́ль — панель приборов, как средство отображения информации, в наибольшей степени определяет внутреннюю визуальную информативность автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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