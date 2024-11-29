Lada и Changan в одном ряду: какие седаны выбрать до 1,7 млн рублей

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На российском рынке представлены три популярные модели компактных седанов в ценовом сегменте от 1 до 1,8 млн рублей: Lada Granta, Lada Vesta и Changan Alsvin.

Lada Granta привлекает покупателей доступной ценой, но базовая версия лишена многих современных опций, включая подушки безопасности и электроусилитель руля. Автомобиль комплектуется 90- или 106-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Модель предлагает просторный багажник объемом 520 литров и разные кузовные версии.

Lada Vesta отличается хорошей управляемостью и комфортабельным шасси. В обновленных версиях вернулись боковые подушки безопасности и ESP, но такие функции, как климат-контроль, пока отсутствуют. Модель доступна с 106- и 122-сильными двигателями, цена начинается от 1 239 900 рублей, сообщает "За рулем".

Changan Alsvin предлагает лучшее оснащение в базовой версии: ESP, кондиционер, круиз-контроль и медиасистему. При стартовой цене в 1 750 000 рублей модель комплектуется 98-сильным двигателем и роботизированной трансмиссией, что обеспечивает достаточную динамику для городских условий.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.



Седа́н — закрытый кузов легкового автомобиля с багажником, структурно отделённым от пассажирского салона (на ранних автомобилях багажник обычно имел вид прикреплённого к задней стенке кузова чемодана-кофра или отсутствовал), без подъёмной двери в задней стенке, обычно с двумя или тремя (например, ЗИМ или «Чайка» ГАЗ-14) рядами полноразмерных сидений - и выше, чем минивэн, пассажирский фургон, хетчбэк, SUV и универсал.

