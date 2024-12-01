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4 способа существенно снизить шум от зимней резины

1:47
Авто

Многие автовладельцы считают шипованную резину обязательной зимой, но шум от шипов в салоне автомобиля может стать серьезным раздражителем. Портал njcar.ru объясняет, как справиться с этим недостатком и снизить звуковую нагрузку на водителя и пассажиров.

Шины на зимней дороге
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шины на зимней дороге

Зимние шины в целом создают больше шума, чем летние, из-за агрессивного рисунка протектора. Но это не значит, что нужно мириться с постоянным гулом и стуком шипов по дороге.

Самый радикальный способ борьбы с шумом — установка дополнительной звукоизоляции. В идеале стоит покрыть всю нижнюю часть кузова, хотя начать можно с колесных арок. Особенно это актуально для китайских автомобилей, где звукоизоляция часто оставляет желать лучшего. Такие машины, активно набирающие популярность в России, могут усилить спрос на услуги автосервисов по шумоизоляции.

Тем, кто хочет уменьшить шум самостоятельно, стоит обратить внимание на индекс шума шины. Этот параметр можно найти на оригинальной бумажной этикетке покрышки, где изображен значок динамика с черными звуковыми волнами. Чем меньше волн на рисунке, тем тише шина.

Дизайн протектора также играет роль. Асимметричные рисунки обычно обеспечивают меньший уровень шума, хотя такие шины могут стоить дороже. Симметричный протектор дешевле, но здесь каждый автовладелец выбирает между комфортом и экономией.

Не забудьте проверить давление в шинах. Низкое давление увеличивает сопротивление качению, что усиливает шум. Простая регулировка давления может заметно уменьшить этот эффект.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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