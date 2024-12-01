Автоэксперт развеял миф о необходимости прогрева автомобиля

Современные автомобили больше не нуждаются в предварительном прогреве двигателя перед началом поездки. Об этом в интервью для News. ru рассказал автоэксперт Дмитрий Гайдукевич. Он подчеркнул, что сами автопроизводители советуют следовать простому правилу: "сел, завел и поехал".
"Если раньше, во времена карбюраторных двигателей, прогрев был необходим для стабильной работы мотора, то сегодня двигатели способны нормально функционировать без этого. Большинство современных авто оснащены силовыми агрегатами, не требующими долгого прогрева", — отметил эксперт.
Гайдукевич добавил, что этот подход актуален независимо от погодных условий. Современные моторные масла сохраняют свои свойства даже при экстремально низких температурах, что делает поездки комфортными даже зимой. Кроме того, отказ от прогрева позволяет сэкономить топливо и снизить объем вредных выхлопов, что особенно важно для экологии.
Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".