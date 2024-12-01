Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом

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Даже самые надёжные и дорогие автомобильные аккумуляторы со временем теряют свои свойства и требуют замены. Портал njcar.ru обсудил с автоэлектриком с 25-летним стажем, как вовремя распознать приближающийся выход из строя батареи и оттянуть её замену.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Ряд автомобилей всё ещё оснащён индикатором уровня заряда аккумулятора, но в большинстве современных моделей он заменён тревожной красной иконкой, которая сигнализирует о проблемах.

На заводах чаще всего устанавливают стандартные кислотные аккумуляторы. Они отличаются высоким содержанием свинца и иногда даже драгоценных металлов, что увеличивает их ресурс. Однако любой аккумулятор рано или поздно сталкивается с сульфатацией — образованием осадка на пластинах из-за химических реакций. Этот процесс ускоряется при частых глубоких разрядах, что существенно сокращает срок службы батареи.

Причины разряда могут быть различными:

кратковременные поездки,

резкие перепады температуры,

сбои генератора,

слабый контакт на клеммах.

Особенно зимой запуск двигателя требует больше энергии. Регулярный прогрев автомобиля помогает частично восполнять заряд даже на коротких поездках.

Чтобы продлить срок службы АКБ, рекомендуется:

Очищать клеммы от налёта и обрабатывать их антикоррозийными средствами.

Проверять состояние генератора.

Неполадки генератора или игнорирование состояния клемм могут привести к быстрому разряду батареи и неожиданным проблемам с запуском двигателя.

Регулярные проверки аккумулятора помогут избежать неприятностей. Например, большинство современных АКБ оснащены гидрометром — круглым индикатором, показывающим состояние батареи.

Зелёный цвет : АКБ полностью заряжен.

: АКБ полностью заряжен. Тускло-зелёный : заряд снизился, но пока достаточен для работы.

: заряд снизился, но пока достаточен для работы. Красный или отсутствие цвета: срочно требуется подзарядка.

При необходимости нужно подзаряжать аккумулятор и доливать дистиллированную воду, чтобы продлить его ресурс.

Если стартер крутит медленно, а фары мерцают, это верный признак, что батарея скоро подведёт, особенно в мороз. Надёжные аккумуляторы известных марок служат минимум 5–6 лет, а при хорошем уходе — до 8 лет. При выборе АКБ стоит обращать внимание на гарантийный срок: производители с гарантией на три года уверены в качестве своей продукции, в отличие от тех, кто даёт лишь полгода.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

