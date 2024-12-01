Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом

Даже самые надёжные и дорогие автомобильные аккумуляторы со временем теряют свои свойства и требуют замены. Портал njcar.ru обсудил с автоэлектриком с 25-летним стажем, как вовремя распознать приближающийся выход из строя батареи и оттянуть её замену.
Ряд автомобилей всё ещё оснащён индикатором уровня заряда аккумулятора, но в большинстве современных моделей он заменён тревожной красной иконкой, которая сигнализирует о проблемах.
На заводах чаще всего устанавливают стандартные кислотные аккумуляторы. Они отличаются высоким содержанием свинца и иногда даже драгоценных металлов, что увеличивает их ресурс. Однако любой аккумулятор рано или поздно сталкивается с сульфатацией — образованием осадка на пластинах из-за химических реакций. Этот процесс ускоряется при частых глубоких разрядах, что существенно сокращает срок службы батареи.
Причины разряда могут быть различными:
Особенно зимой запуск двигателя требует больше энергии. Регулярный прогрев автомобиля помогает частично восполнять заряд даже на коротких поездках.
Чтобы продлить срок службы АКБ, рекомендуется:
Неполадки генератора или игнорирование состояния клемм могут привести к быстрому разряду батареи и неожиданным проблемам с запуском двигателя.
Регулярные проверки аккумулятора помогут избежать неприятностей. Например, большинство современных АКБ оснащены гидрометром — круглым индикатором, показывающим состояние батареи.
При необходимости нужно подзаряжать аккумулятор и доливать дистиллированную воду, чтобы продлить его ресурс.
Если стартер крутит медленно, а фары мерцают, это верный признак, что батарея скоро подведёт, особенно в мороз. Надёжные аккумуляторы известных марок служат минимум 5–6 лет, а при хорошем уходе — до 8 лет. При выборе АКБ стоит обращать внимание на гарантийный срок: производители с гарантией на три года уверены в качестве своей продукции, в отличие от тех, кто даёт лишь полгода.
Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.
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