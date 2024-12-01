Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орешник взорвал соцсети настолько, что в Набережных Челнах именем ракеты хотят назвать ребёнка
Что собака хочет сказать, укладывая голову между вашими ногами
Как вязаные вещи вернулись в мировую моду и заняли высокие подиумы
Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар
Как сделать суп вкуснее: секрет ресторанных поваров
Российские учёные научились определять токсичность препаратов от рака
5 простых методов, чтобы разморозить замок автомобиля за минуту
Как добиться плоского живота без диет и изнурительных тренировок
Осеннее сокращение — россияне снизили объём досрочного погашения кредитов

Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом

2:42
Авто

Даже самые надёжные и дорогие автомобильные аккумуляторы со временем теряют свои свойства и требуют замены. Портал njcar.ru обсудил с автоэлектриком с 25-летним стажем, как вовремя распознать приближающийся выход из строя батареи и оттянуть её замену.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Ряд автомобилей всё ещё оснащён индикатором уровня заряда аккумулятора, но в большинстве современных моделей он заменён тревожной красной иконкой, которая сигнализирует о проблемах.

На заводах чаще всего устанавливают стандартные кислотные аккумуляторы. Они отличаются высоким содержанием свинца и иногда даже драгоценных металлов, что увеличивает их ресурс. Однако любой аккумулятор рано или поздно сталкивается с сульфатацией — образованием осадка на пластинах из-за химических реакций. Этот процесс ускоряется при частых глубоких разрядах, что существенно сокращает срок службы батареи.

Причины разряда могут быть различными:

  • кратковременные поездки,
  • резкие перепады температуры,
  • сбои генератора,
  • слабый контакт на клеммах.

Особенно зимой запуск двигателя требует больше энергии. Регулярный прогрев автомобиля помогает частично восполнять заряд даже на коротких поездках.

Чтобы продлить срок службы АКБ, рекомендуется:

  • Очищать клеммы от налёта и обрабатывать их антикоррозийными средствами.
  • Проверять состояние генератора.

Неполадки генератора или игнорирование состояния клемм могут привести к быстрому разряду батареи и неожиданным проблемам с запуском двигателя.

Регулярные проверки аккумулятора помогут избежать неприятностей. Например, большинство современных АКБ оснащены гидрометром — круглым индикатором, показывающим состояние батареи.

  • Зелёный цвет: АКБ полностью заряжен.
  • Тускло-зелёный: заряд снизился, но пока достаточен для работы.
  • Красный или отсутствие цвета: срочно требуется подзарядка.

При необходимости нужно подзаряжать аккумулятор и доливать дистиллированную воду, чтобы продлить его ресурс.

Если стартер крутит медленно, а фары мерцают, это верный признак, что батарея скоро подведёт, особенно в мороз. Надёжные аккумуляторы известных марок служат минимум 5–6 лет, а при хорошем уходе — до 8 лет. При выборе АКБ стоит обращать внимание на гарантийный срок: производители с гарантией на три года уверены в качестве своей продукции, в отличие от тех, кто даёт лишь полгода.

Уточнения

Автомоби́льный аккумуля́тор (точнее — автомобильная кислотная батарея; сокр. АКБ) — тип электрической аккумуляторной батареи, применяемый в автомобильном или мототранспорте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Шоу-бизнес
Марина Федункив назвала новорождённого ребёнка интернациональным именем
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно
Красота и стиль
Как избавиться от постельных клопов быстро и эффективно Аудио 
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды
Садоводство, цветоводство
Простой способ избавиться от кротов на даче с использованием обычных остатков еды Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему уходит из шоу "Ну-ка, все вместе!".

Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
Лазарев высказался о ссоре с Киркоровым в эфире популярного музыкального шоу
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Григорий Лепс рассказал, какие дорогие подарки дарит ему 18-летняя невеста
Противопоставить Орешнику. Зеленский будет в НАТО клянчить противоракетную систему THAAD Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Садальский рассказал о проплаченных результатах музыкальных шоу
Частые ошибки при замене свечей зажигания
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Последние материалы
Орешник взорвал соцсети настолько, что в Набережных Челнах именем ракеты хотят назвать ребёнка
Что собака хочет сказать, укладывая голову между вашими ногами
Как вязаные вещи вернулись в мировую моду и заняли высокие подиумы
Фертильность взлетит после этих упражнений: советы для пар
Названы 3 простых способа продлить жизнь аккумулятору на авто с пробегом
Как сделать суп вкуснее: секрет ресторанных поваров
Российские учёные научились определять токсичность препаратов от рака
5 простых методов, чтобы разморозить замок автомобиля за минуту
Как добиться плоского живота без диет и изнурительных тренировок
Осеннее сокращение — россияне снизили объём досрочного погашения кредитов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.