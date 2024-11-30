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Названы 3 причины, почему простой опасен для автомобиля

2:00
Авто

В зимний период многие российские автовладельцы предпочитают пересаживаться на общественный транспорт, оставляя свои автомобили на стоянке или в гараже до весны.

Парковка
Фото: golyanovo.mos.ru by Сайт управы Гольяново, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Парковка

Автопроизводители разрабатывают силовые агрегаты и механизмы, исходя из регулярной эксплуатации автомобиля. Естественное состояние машины — это активное использование, при котором все узлы и детали работают в оптимальном режиме. В движении транспортное средство защищено от масляного голодания: все компоненты смазываются. Но при длительном простое этот процесс останавливается, что может привести к повреждениям.

Одна из первых проблем — коррозия. Металлические элементы, включая тормозные диски, начинают ржаветь уже после недели бездействия. И хотя производители стараются защитить детали от коррозии, полностью избежать её невозможно. Также страдают резиновые уплотнители и прокладки: они теряют эластичность и трескаются из-за отсутствия смазки и движения.

Ещё один важный аспект — масла и жидкости. В неподвижном состоянии моторные и трансмиссионные масла теряют свои свойства. После длительного простоя их замена становится обязательной. Тормозная жидкость, находясь без движения, впитывает влагу, что негативно влияет на эффективность тормозной системы. Это особенно опасно при попытке начать движение весной.

Условия хранения машины также играют важную роль. Низкая влажность помогает избежать ряда проблем, однако многие автомобили проводят зиму на открытых стоянках или в сырых гаражах без вентиляции. В таких условиях после длительного простоя транспортное средство может потребовать серьёзного обслуживания.

Весной нередко приходится проводить дорогостоящую подготовку, чтобы вернуть автомобиль в рабочее состояние.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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