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Как правильно вернуть автомобиль, уже стоящий на эвакуаторе

Авто

Обязательная эвакуация автомобилей за нарушение правил парковки существует в России с 2004 года, а за последние 20 лет законы, регулирующие этот процесс, неоднократно пересматривались. Особенно много изменений касалось порядка возврата транспортного средства владельцу.

эвакуатор цодд
Фото: openverse by Stolbovsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
эвакуатор цодд

Много обсуждений вызывают видео, на которых водители демонстрируют изобретательность, скатываясь с платформ эвакуаторов. Одни поддерживают такие действия, называя их "уроком" для эвакуаторщиков, другие беспокоятся о возможных повреждениях автомобиля. Однако мало кто задумывается о юридических аспектах таких ситуаций.

Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) подробно описывают права автовладельцев. Согласно части 1.1 статьи 27.13 КоАП РФ, водитель, наделённый правом управления транспортным средством, может вернуть свой автомобиль до того, как эвакуатор покинет место задержания.

Если эвакуаторщики нарушают этот порядок и незаконно удерживают транспортное средство, им грозит штраф до 20 000 рублей (статья 12.35 КоАП РФ).

Чтобы вернуть автомобиль, автовладелец должен устранить причину задержания. Если речь идёт о неправильной парковке, необходимо переставить машину в разрешённое место. Однако это можно сделать только после оформления штрафа. Задержание проводится под контролем инспектора, который составляет протокол о нарушении.

Если эвакуатор ещё не покинул место стоянки, действовать нужно быстро: сразу обращайтесь к инспектору, чтобы избежать перемещения автомобиля. Особенно это актуально для крупных городов, где эвакуаторы работают оперативно.

Попытки физически препятствовать эвакуации могут привести к неприятным последствиям, включая штрафы или административный арест на срок до 15 суток.

Если нарушение ПДД не связано с парковкой, следует обращаться к инспектору ГИБДД, находящемуся на месте происшествия.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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