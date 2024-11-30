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Рейтинг лучших семиместных кроссоверов: какой выбрать на вторичном рынке

Авто

Эксперты британского ресурса Whatcar определили самые надежные семиместные кроссоверы. Исследование базировалось на отзывах владельцев, которые сообщили о неисправностях за последние два года эксплуатации. Итоговый рейтинг включает автомобили, многие из которых представлены и на российском рынке.

Hyundai Santa Fe
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Лидером стал Hyundai Santa Fe. Только 4% владельцев столкнулись с неисправностями, преимущественно в электронике. Все проблемы оказались незначительными: автомобили добирались до сервисов самостоятельно, а половина из них была отремонтирована в тот же день, остальные — в течение недели. Ремонт проводился бесплатно по гарантии. На вторичном рынке России Hyundai Santa Fe 2018 года с дизельным двигателем, полным приводом и пробегом около 100 тыс. км стоит в среднем 3,5 млн рублей, бензиновая версия — 3,4 млн рублей.

На втором месте — Land Rover Defender. Проблемы за два года эксплуатации отметили 14% владельцев, чаще всего связанные с электроникой, кузовом, салоном и рулевым управлением. Несмотря на это, в 85% случаев машины оставались на ходу. Однако 63% владельцев жаловались на длительный ремонт, который занимал больше недели. Все работы также покрывались гарантией. Defender 2021 года на российском вторичном рынке стоит около 7,9 млн рублей.

Третье место занял Peugeot 5008, который признан самой надежной моделью марки. С неисправностями сталкивались 16% владельцев, чаще всего это были проблемы с тормозами и электрикой. Все автомобили добирались до сервисов самостоятельно, 75% из них отремонтировали в тот же день, остальные — за неделю. Ремонт в большинстве случаев был гарантийным. Новый Peugeot 5008 в России стоит около 4,7 млн рублей, а модель 2023 года — около 3,9 млн. На вторичном рынке авто с пробегом свыше 100 тыс. км можно приобрести за 2 млн рублей.

В список также вошли:

  • Skoda Kodiaq (2016-2024 годов, дизельные версии),
  • Volvo XC90 (с 2015 года),
  • Mercedes GLB (с 2019 года),
  • Kia Sorento (с 2020 года),
  • Land Rover Discovery (2017-2024 годов).

Эти модели сочетают комфорт с высокой надежностью, что делает их популярным выбором среди семиместных SUV.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle) — изначально североамериканский тип автомобиля, построенный на легковой платформе с несущим кузовом, но при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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