Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты
ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией
Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом

Автомойка самообслуживания: как высушить машину без разводов

1:45
Авто

Купить салфетку из микрофибры кажется простой задачей, но чтобы избежать разводов и не повредить кузов, нужно знать, как ею правильно пользоваться.

Мойка машины
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мойка машины

Сегодня многие водители предпочитают автомойки самообслуживания, но высушить машину без полос и разводов оказывается сложнее, чем смыть грязь. Именно здесь микрофибра становится идеальным решением. Однако её неправильное использование может повредить лакокрасочное покрытие.

Первый шаг — правильный выбор салфетки. Рекомендуется приобретать микрофибру размерами минимум 30 на 30 см. Это упростит сушку автомобиля. Обратите внимание на материал: одна сторона должна быть с высоким ворсом, а другая — гладкой, наподобие бархата.

При сушке машины важно использовать только сторону с ворсом. Не трите поверхность как обычной тряпкой — это может оставить царапины. Вместо этого аккуратно промакивайте кузов, избегая лишнего давления. Микрофибра прекрасно впитывает влагу, поэтому достаточно положить её на мокрый капот и провести лёгкими движениями. Салфетка сразу начнёт собирать воду, оставляя поверхность идеально чистой.

Не забывайте регулярно промывать микрофибру под струёй воды. Ворс может накапливать песок и грязь, которые способны поцарапать кузов. После промывки сушить её не обязательно — она продолжит работать даже в мокром виде.

Старые тряпки не сравнятся с качеством микрофибры. Небольшие вложения — 300-500 рублей за несколько салфеток — обеспечат безупречный результат и долгий срок службы при правильном уходе.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете
Наука и техника
Киавтуит признан самым уникальным камнем на планете Аудио 
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Аршавина объяснила, почему женщины хотят от него детей
Популярное
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход

По словам бортпроводницы, её доход в компании варьируется и состоит из нескольких компонентов: базовой ставки, оплаты за налёт часов и командировочных.

Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Актёр Михаил Ефремов может получить свою первую роль после долгого перерыва
Сергей Лазарев навсегда покинул музыкальное шоу после скандалов с членами жюри
Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители
Японская кухня. Можно ли крутить самому роллы в домашних условиях, и сложно ли это? Дмитрий Плотников Древнейшие гоминиды жили по божеским установлениям Игорь Буккер Новый БТР со штурмовым названием появился в СВО на стороне противника Андрей Николаев
Почему ваша вишня цветёт, но не даёт плодов
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Последние материалы
Как правильно ухаживать за кожей перед макияжем зимой
Как выбрать собаку, которая вас точно поймёт
Учёные разработают сенсоры для быстрого выявления загрязнений в еде и воде
Эти собаки идеально уживаются с кошками
Тётя Таня из Спокойной ночи, малыши заявила, что в детской передаче показывают инсультников
ВТБ предупредил россиян о новой мошеннической схеме через WhatsApp*
Успех в спорте вам гарантирован, если вы любите эти продукты
ЦЕРН прервал сотрудничество с Россией и Белоруссией
Как приготовить песочный пирог с карамельными яблоками и творожным кремом
Автомойка самообслуживания: как высушить машину без разводов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.