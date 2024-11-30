Автомойка самообслуживания: как высушить машину без разводов

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Купить салфетку из микрофибры кажется простой задачей, но чтобы избежать разводов и не повредить кузов, нужно знать, как ею правильно пользоваться.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Сегодня многие водители предпочитают автомойки самообслуживания, но высушить машину без полос и разводов оказывается сложнее, чем смыть грязь. Именно здесь микрофибра становится идеальным решением. Однако её неправильное использование может повредить лакокрасочное покрытие.

Первый шаг — правильный выбор салфетки. Рекомендуется приобретать микрофибру размерами минимум 30 на 30 см. Это упростит сушку автомобиля. Обратите внимание на материал: одна сторона должна быть с высоким ворсом, а другая — гладкой, наподобие бархата.

При сушке машины важно использовать только сторону с ворсом. Не трите поверхность как обычной тряпкой — это может оставить царапины. Вместо этого аккуратно промакивайте кузов, избегая лишнего давления. Микрофибра прекрасно впитывает влагу, поэтому достаточно положить её на мокрый капот и провести лёгкими движениями. Салфетка сразу начнёт собирать воду, оставляя поверхность идеально чистой.

Не забывайте регулярно промывать микрофибру под струёй воды. Ворс может накапливать песок и грязь, которые способны поцарапать кузов. После промывки сушить её не обязательно — она продолжит работать даже в мокром виде.

Старые тряпки не сравнятся с качеством микрофибры. Небольшие вложения — 300-500 рублей за несколько салфеток — обеспечат безупречный результат и долгий срок службы при правильном уходе.

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

