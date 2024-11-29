7 ошибок водителей в снегопад, которые приводят к штрафам или лишению прав

С наступлением зимы и ухудшением погодных условий водителям следует быть особенно внимательными на дорогах и уделять больше времени уходу за автомобилем. Представитель ГАИ напомнил, что с холодами растёт число нарушений, связанных с невнимательностью водителей, которые могут привести к штрафам.

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Например, загрязнённые или неправильно установленные номерные знаки могут стать причиной штрафа в размере 500 рублей, как предусмотрено статьёй 12.2 КоАП. Если же инспектор сочтёт, что водитель не несёт ответственности за загрязнение, вместо штрафа можно отделаться предупреждением.

Однако не все нарушения столь безобидны. Некоторые водители намеренно покрывают номерные знаки грязью или снегом, ссылаясь на плохую погоду. За такое правонарушение штраф достигает 5000 рублей, а иногда водитель лишается прав на срок от одного до трёх месяцев.

Кроме того, стоит помнить о правилах прогрева двигателя. Закон ограничивает время работы двигателя на стоянке пятью минутами. В жилых зонах прогревать автомобиль с работающим двигателем запрещено, а за нарушение статьи 12.28 КоАП водители платят штраф от 1500 рублей в регионах до 3000 рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

После снегопада дорожная разметка часто скрыта под снегом или грязью, но это не избавляет от ответственности. Полосы для общественного транспорта обозначены не только разметкой, но и знаками. За езду по этим полосам грозит штраф в 1500 рублей в регионах и 3000 рублей в столице.

Особую опасность представляет выезд на встречную полосу при сокрытой разметке. Согласно статье 12.15 КоАП, за это нарушение штраф составит 5000 рублей, а в отдельных случаях может повлечь лишение прав на срок до шести месяцев.

Также нередки штрафы за пересечение стоп-линии на светофоре. За это предусмотрен штраф в 800 рублей, а если манёвр квалифицируется как проезд на запрещающий сигнал, штраф возрастает до 1000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается до 5000 рублей, а водитель может лишиться прав на срок до полугода.

Наконец, за выезд на перекрёсток, где движение затруднено другими машинами, придётся заплатить штраф в 1000 рублей (статья 12.13 КоАП).

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

