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Мужчина угрожал поджечь автосалон «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге

1:30
Авто

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина в автосалоне "Питер-Лада" облил автомобили жидкостью для розжига и угрожал поджечь здание. Об этом сообщает портал 78. ru. Сотрудники автосалона немедленно вызвали полицию.

Lada Vesta Sport (Lada Sport)
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Racer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Vesta Sport (Lada Sport)

На месте происшествия был задержан 39-летний житель деревни Бугры Всеволожского района Ленобласти, который был доставлен в ближайший отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.

По словам задержанного, конфликт с автосалоном возник из-за проблем с купленным автомобилем, который оказался с дефектом подвески. 27 ноября он выпил алкоголь, приехал в салон и попытался выяснить отношения с сотрудниками.

Ранее в Кузбассе мужчина сжёг машину друга после конфликта по поводу музыкальных предпочтений. Полицейские установили, что во время застолья между приятелями возникла ссора из-за разных вкусов в музыке. В отместку за отказ включить его любимые песни злоумышленник облил автомобиль оппонента горючей жидкостью и поджег его.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". За поджог автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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