Мужчина угрожал поджечь автосалон «Питер-Лада» в Санкт-Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина в автосалоне "Питер-Лада" облил автомобили жидкостью для розжига и угрожал поджечь здание. Об этом сообщает портал 78. ru. Сотрудники автосалона немедленно вызвали полицию.
На месте происшествия был задержан 39-летний житель деревни Бугры Всеволожского района Ленобласти, который был доставлен в ближайший отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.
По словам задержанного, конфликт с автосалоном возник из-за проблем с купленным автомобилем, который оказался с дефектом подвески. 27 ноября он выпил алкоголь, приехал в салон и попытался выяснить отношения с сотрудниками.
Ранее в Кузбассе мужчина сжёг машину друга после конфликта по поводу музыкальных предпочтений. Полицейские установили, что во время застолья между приятелями возникла ссора из-за разных вкусов в музыке. В отместку за отказ включить его любимые песни злоумышленник облил автомобиль оппонента горючей жидкостью и поджег его.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". За поджог автомобиля грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый взят под стражу.
Марсоход Curiosity случайно раскрыл залежи чистой серы, что может изменить наши представления о геологической истории Марса.