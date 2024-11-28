Стали известны цены в России на новый Soueast S09

1:58 Your browser does not support the audio element. Авто

В России объявлены цены на кроссовер Soueast S09, который вскоре поступит в продажу. Подробности о новинке представила пресс-служба бренда, сообщает gazeta.ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина открывает дверь машины

На отечественном рынке модель будет доступна с двумя типами двигателей и тремя комплектациями: Comfort, Comfort Plus и Premium. Автомобиль можно оснастить 1,6-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой трансмиссией «робот» или 2-литровым наддувным двигателем мощностью 197 л.с. с 8-ступенчатым «автоматом». Также предлагается выбор между передним и полным приводом.

Начальная цена Soueast S09 составляет 3,6 миллиона рублей. В базовом исполнении предусмотрены такие опции, как электропривод багажника, светодиодные фары, бесключевой доступ в салон и подогрев сидений. Более продвинутая версия Comfort Plus за 3,9 миллиона рублей дополнительно включает отделку натуральной кожей, круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон и другие водительские ассистенты.

Топовая комплектация Premium от 4 миллионов рублей предлагает такие функции, как вентиляция передних сидений, экстренное автоматическое торможение, контроль за рядностью движения и автоматическое управление дальним светом.

Ранее сообщалось, что первая партия кроссоверов Soueast S09 уже прибыла в Россию. По данным Telegram-канала No Limits, «партию больших кроссоверов Soueast S09 погрузили на автовоз в Москве. Эти автомобили отправляются в один из столичных дилерских центров, что означает, что они вскоре появятся в шоу-румах».