Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Можно ли давать собакам овощи? Всё о правильном кормлении
Как слух влияет на физическое здоровье пожилых людей?
Правила хранения капусты — от подготовки до укладки
Одобрен федеральный бюджет на 2025—2027 годы
Как определить пол щенка: полное руководство для владельцев
Топ-7 горнолыжных курортов России для зимних приключений
Восхитительная намазка на хлеб за 5 минут, которая не добавит вам лишних калорий
Ягодицы как орех без выпадов и приседаний: упражнения для тех, у кого болят колени
Россияне ожидали вылет в Турцию почти девять часов в аэропорту Казани

Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах

1:25
Авто

В период с середины октября по конец ноября продажи зимних шин на Wildberries возросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным временем прошлого года, согласно исследованию, проведённому специалистами объединённой компании Wildberries и Russ. Увеличение составило 164%.

Шины
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under Free More info
Шины

Анализ показал, что средняя стоимость зимних шин на Wildberries за год увеличилась почти на 8%. В то же время, по данным аналитиков, цены на эти шины на 4% ниже, чем в автосалонах осенью.

Благодаря более выгодным ценам на маркетплейсе, зимние шины стали покупать также для замены изношенных. Особенно востребованными оказались шины небольшого диаметра, которые подходят для большинства моделей автомобилей.

Согласно информации экспертов Wildberries и Russ, в этом сезоне самым популярным выбором у автовладельцев стали шины с диаметром 15 и 14 дюймов, составляя примерно по 26% от общего объема продаж зимних шин.

Исследование также показывает, что 51% зимних шин, приобретённых в этом сезоне на Wildberries, были произведены в России, а около 40% — в Китае. Среди других стран-производителей можно выделить Белоруссию, Южную Корею и Узбекистан.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане Аудио 
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор
Авто
Нагар и перегрев: как минута на холостом ходу спасает мотор Аудио 
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве
Шоу-бизнес
Отмечающая день рождения Екатерина Андреева показала, как выглядела в детстве Аудио 
Популярное
Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко

Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.

Лазарев заявил, что не понимает, как Влад Топалов может жить с Региной Тодоренко
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Разведка докладывает: США пытаются захватить Армению  Андрей Николаев Да здравствует солнце, да скроется тьма. Аристарх Ливанов ярко выступил на вечере поэзии Пушкина в Волоколамске Анжела Якубовская Лев Толстой: странный в детстве, воин в юности и большой писатель в зрелости Сергей Лебедев
София Ротару попыталась продать квартиру в Москве Николаю Баскову
Можно ли похудеть, выполняя планку
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Почему палки — главный инструмент для скандинавской ходьбы
Последние материалы
Микроорганизмы на Рюгу: загадка или ошибка
Создаём идеальные условия в погребе для зимнего хранения
Молодёжное пьянство: как алкоголь разрушает мозг спустя десятилетия
Топ-ингредиентов для увлажнения кожи в холодное время года
Как избавиться от неприятного запаха на кухне? Быстрые и эффективные способы
Гликолевая кислота: польза, вред и советы по выбору
Проснись правильно: зарядка, которая дарит силу
Выбор сорта и уход: ключевые факторы для успешного выращивания моркови
Завтрак до 8:30 утра: почему это важно для здоровья?
Toyota Sienna вновь стал доступен в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.