Продажи шин отечественного производства растут на маркетплейсах

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В период с середины октября по конец ноября продажи зимних шин на Wildberries возросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным временем прошлого года, согласно исследованию, проведённому специалистами объединённой компании Wildberries и Russ. Увеличение составило 164%.

Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under Free More info Шины

Анализ показал, что средняя стоимость зимних шин на Wildberries за год увеличилась почти на 8%. В то же время, по данным аналитиков, цены на эти шины на 4% ниже, чем в автосалонах осенью.

Благодаря более выгодным ценам на маркетплейсе, зимние шины стали покупать также для замены изношенных. Особенно востребованными оказались шины небольшого диаметра, которые подходят для большинства моделей автомобилей.

Согласно информации экспертов Wildberries и Russ, в этом сезоне самым популярным выбором у автовладельцев стали шины с диаметром 15 и 14 дюймов, составляя примерно по 26% от общего объема продаж зимних шин.

Исследование также показывает, что 51% зимних шин, приобретённых в этом сезоне на Wildberries, были произведены в России, а около 40% — в Китае. Среди других стран-производителей можно выделить Белоруссию, Южную Корею и Узбекистан.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.



