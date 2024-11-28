Toyota Sienna вновь стал доступен в России

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В Россию вновь поступил один из самых популярных автомобилей — Toyota Sienna по цене от 9,79 млн рублей.

Фото: © toyota.com is licensed under Free More info Toyota Sienna

По информации Speedme, эта модель оборудована гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового двигателя мощностью 189 л.с. и двух электромоторов. В итоге суммарная мощность составляет 245 л.с., а трансмиссия представлена вариатором.

Среди особенностей комплектации можно выделить передние и задние сиденья с функциями подогрева и вентиляции, панорамную крышу, четырехзонный климат-контроль с угольным фильтром, премиальную аудиосистему и многое другое.

Гибридная версия Sienna предлагает четыре режима вождения: электрический, экономичный (с ограниченной мощностью), стандартный и спортивный (с полной мощностью). Заявленный расход топлива для переднеприводного минивэна в смешанном цикле составляет 7,1 литра на 100 километров.

Уточнения

Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Является крупнейшей автомобилестроительной публичной компанией в мире, а также крупнейшей публичной компанией в Японии.

