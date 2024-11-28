Volkswagen продал завод на северо-западе Китая

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Volkswagen продал завод в провинции Синьцзян на северо-западе Китая, об этом стало известно из корпоративных источников.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0 Volkswagen

Этот регион подвергся критике за нарушения прав человека в отношении уйгурского меньшинства. Как сообщает The Japan Times, инвесторы требовали от VW отказаться от присутствия в регионе, где правозащитные организации задокументировали нарушения, в том числе массовое использование принудительного труда.

До сегодняшнего дня завод работал как совместное предприятие с государственной компанией SAIC.

Основной причиной продажи стали экономические факторы. Переговоры о будущем завода длились несколько месяцев, а новым владельцем стала китайская государственная компания из Шанхая. Одновременно с этим Volkswagen продлил сотрудничество с SAIC на десять лет — до 2040 года. Действие предыдущего контракта истекло бы в 2030 году.

С новым расширением Volkswagen рассчитывает начать производство новой продукции с 2026 года. К концу десятилетия компания планирует совместно с SAIC представить 18 новых моделей своих основных брендов Volkswagen и Audi, 15 из которых будут эксклюзивными для китайского рынка.

К 2030 году VW Group намерена продавать четыре миллиона автомобилей в год и завоевать 15% доли на китайском рынке, сообщает AutoBild.

Уточнения

Volkswagen ([fɔlksˈvaːɡn], в переводе с нем. — «народный автомобиль») — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.



