Автоюрист напомнил о штрафах, которые могут ожидать водителей с наступлением зимы

1:49 Your browser does not support the audio element. Авто

Последние дни ноября сигнализируют о приближении зимы. А на заснеженных дорогах часто происходят ДТП, которых можно было бы избежать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Зимняя дорога

Автоюрист Сергей Князев в интервью Радио 1 рассказал о штрафах, которые могут ожидать водителей зимой.

Прогрев двигателя в жилых зонах не должен превышать 5 минут с работающим двигателем, но это правило не касается таксистов. Штраф предусмотрен также за использование летней резины, так как это приводит к множественным ДТП. Кроме того, запрещено передвигаться с неисправными дворниками. По мнению автоэксперта, наиболее распространенным нарушением является выезд за стоп-линию, которую сложно порой разглядеть из-за погодных условий.

Князев подчеркнул, что любой штраф можно обжаловать через госуслуги всего за 3-4 минуты. Он также обратил внимание на случаи незаметных ДТП — например, когда из-за гололедицы вы сбиваете чужую припаркованную машину и уезжаете, а потом рискуете получить арест или лишение прав. В этой ситуации он рекомендует возместить ущерб пострадавшему владельцу автомобиля, используя европротокол. Закон не требует обязательного вызова ГАИ или полиции на место происшествия: вы можете заполнить европротокол прямо на месте. В крайнем случае, если вы спешите, можно оставить визитку с запиской на машине, чтобы владелец смог с вами связаться для урегулирования вопроса.

Эксперт отметил, что рекомендуется фиксировать всю процедуру на видео. Также правила дорожного движения позволяют в случае ДТП с неизвестным водителем позвонить в дежурную часть ГАИ и следовать их инструкциям.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

