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Эксперт рассказал, почему важно проводить антикоррозийную обработку авто

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Авто

Антикоррозийные покрытия могут подорожать на 30% к марту 2025 года. Основные причины — рост цен на материалы и нехватка квалифицированных специалистов.

Машины
Фото: freepik.com by wirestock
Машины

Услуга по антикоррозийной обработке может стать недоступной для многих россиян, особенно владельцев китайских автомобилей, сообщает Общественная Служба Новостей.

Автоэксперт Пётр Шкуматов рассказал, что увеличение жалоб на коррозию связано с ростом числа китайских автомобилей. Зарплаты специалистов в этой сфере высокие, что влияет на стоимость услуг.

Спрос на антикоррозийную обработку для китайских машин высок, особенно для ввезённых по параллельному импорту.

Эксперт рекомендует владельцам китайских автомобилей не экономить на антикоррозийной обработке, так как защита кузова продлевает срок службы автомобиля.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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