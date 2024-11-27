Как изменились цены на BMW, Mercedes и Audi на вторичном рынке

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Китай начал активно исследовать российский авторынок, начиная с популярных компактных кроссоверов, но вскоре расширил свое предложение на все сегменты.

Фото: Wikipedia by OSX, PDM Audi A4 2009

В категории премиальных седанов бренд Hongqi стал новой альтернативой для таких марок, как BMW, Mercedes-Benz и Audi. Сегодня в такси бизнес-класса можно встретить седаны Hongqi H5, и многие пассажиры уже успели оценить разницу между ними и аналогами, такими как BMW 5-Series или Mercedes-Benz E-Class. Эта разница действительно заметна. В частности, шумоизоляция и мягкость подвески не в пользу китайского автомобиля. Первые владельцы Hongqi обсуждают на форумах, что модель H5 является вполне достойным автомобилем, но скорее воспринимается как альтернатива топовым моделям Volkswagen и Skoda, при этом её цена составляет около 5 миллионов рублей.

Недавно Ульф Шнайдер, глава консалтинговой компании Schneider Group, призвал компании BMW, Mercedes-Benz и Audi не затягивать с возвращением на российский рынок и возобновить продажи в 2025 году. Он отметил, что это будет уникальная возможность нарушить господство китайских автопроизводителей. Многие российские автолюбители ожидают возвращения немецкой тройки, что также подтверждает высокий спрос на эти автомобили на вторичном рынке.

Редакция 110km.ru провела анализ своей базы объявлений о продаже автомобилей и выяснила, как изменились средние цены на популярные 3- и 5-летние немецкие седаны, такие как BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class и Audi A6, с начала 2024 года. Динамика цен оказалось разнонаправленной, что частично объясняется высоким спросом: автомобили BMW традиционно пользуются большой популярностью среди российских автолюбителей.

С начала 2024 года средняя стоимость трехлетних седанов BMW 5-Series увеличилась на 26%. Если в январе был установлен ориентир в 4,05 млн рублей за автомобиль 2021 года, то к ноябрю эта сумма возросла до 5,1 млн рублей.

Рестайлинговые модели Mercedes-Benz E-Class также пользуются высоким спросом на вторичном рынке, где наблюдается рост цен на 15% за год. Начальная цена для автомобилей 2021 года в январе составила примерно 4,7 млн рублей, а к ноябрю средняя стоимость поднялась до 5,42 млн рублей после нескольких значительных скачков.

Что касается пятилетних Audi A6, то в январе их средняя цена составляла 3,97 млн рублей, а к ноябрю она возросла до 4,19 млн рублей, что соответствует увеличению всего на 6%.

Уточнения

Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.



