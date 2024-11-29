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Пять зимних штрафов, которые легко получить даже опытному водителю

1:28
Авто

Эксперты компании "Рольф" напомнили о штрафах, которые особенно актуальны зимой. Одно из распространенных нарушений — использование неподходящих для сезона шин. Согласно правилам, зимой запрещено ездить на летней резине, а летом — на шипованной. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей, а эксплуатация автомобиля может быть запрещена до устранения проблемы.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зимняя дорога

Еще одно частое нарушение — парковка на тротуарах. В зимнее время водители нередко оставляют автомобили, ограничивая зону для пешеходов. За это грозит штраф в размере 3 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга.

Не стоит забывать о чистоте номерных знаков. Некоторые автомобилисты намеренно делают номера нечитаемыми, чтобы избежать наказания за другие нарушения. Но за грязные номера можно получить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишиться прав на срок до трех месяцев. Если же номера загрязнены случайно, штраф будет скромнее — всего 500 рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неисправные стеклоочистители.

Зимой стоит быть осторожным со стоянкой машин с работающим двигателем в жилой зоне. Максимально допустимое время работы двигателя — 5 минут. Нарушение этого правила в Москве и Петербурге влечет штраф в 3 тыс. рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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