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5 скрытых опасностей автозапуска двигателя, о которых водители забывают

2:18
Авто

Автозапуск двигателя — удобная функция, но она может быть не так безобидна, как кажется. Портал njcar.ru выделил 5 причин, почему в некоторых случаях автозапуск лучше не использовать.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Главное преимущество автозапуска — комфорт. Водитель и пассажиры садятся в уже прогретый автомобиль, экономя время. Система также помогает заводить двигатель в сильный мороз и даже поддерживать его температуру ночью. Но за удобство иногда приходится платить: автозапуск может вызывать проблемы с двигателем, аккумулятором и другими элементами автомобиля.

Прогрев на холостых оборотах изнашивает мотор. Несмотря на то, что масло меняют по пробегу, работа двигателя без нагрузки создает риск масляного голодания, увеличивая износ. Каждый холодный пуск вызывает интенсивную нагрузку на масло и детали ДВС, что сокращает его ресурс.

Автозапуск сказывается и на аккумуляторе. Каждый запуск "съедает" часть его заряда, но прогрев двигателя не позволяет батарее восстановиться: холодный аккумулятор заряжается плохо и остается недостаточно прогретым.

Еще одна проблема — образование нагара. На прогревочных оборотах (1000–1100 об/мин) в цилиндрах скапливаются продукты сгорания топлива. Со временем это может привести к выходу двигателя из строя.

Многие забывают о том, что автоматическая коробка передач или вариатор почти не прогреваются на холостых. Водители, полагаясь на автозапуск, считают, что автомобиль полностью готов к движению, и начинают резкие маневры. Это ускоряет износ коробки передач, особенно в условиях низких температур.

Кроме того, автозапуск может обернуться штрафом. Если машина прогревается во дворе дольше 5 минут, соседи вправе пожаловаться. По статье 12.28 КоАП РФ это нарушение карается штрафом до 1,5 тысячи рублей.

Идеальный способ использования автозапуска — включать его непосредственно перед выездом. Так можно избежать большинства рисков и сохранить ресурс автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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