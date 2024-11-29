Тайна заправочного пистолета, о которой не знают водители

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Многие водители давно привыкли, что заправочный пистолет на АЗС автоматически отключает подачу топлива, как только бак заполняется до предела. Но как же он "понимает", что пора остановиться? На этот вопрос отвечает журнал "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Заправка автомобиля

На первый взгляд может показаться, что заправочный пистолет — это простое устройство. Однако его конструкция намного сложнее, чем кажется.

При этом внутри пистолета вы не найдете ни электроники, ни микропроцессоров — он работает исключительно за счет механики. Почему так? Использование электричества рядом с бензиновыми парами небезопасно, а механическое решение обеспечивает надежность и безопасность работы устройства.

Принцип действия пистолета прост, но гениален. Когда водитель нажимает на рычаг, клапан открывается, и топливо начинает поступать в бак. Рычаг фиксируется в верхнем положении и удерживает поток топлива открытым.

Главная хитрость скрыта в конструкции. В носике пистолета находится воздушный канал, по которому воздух из бака подается к мембране, управляющей предохранителем. Пока бак не заполнен, мембрана остается на месте. Но как только уровень топлива достигает верхней отметки, воздушный поток останавливается. Это создает разрежение, мембрана опускается, и предохранитель срабатывает, перекрывая подачу топлива. Именно этот момент сопровождается характерным щелчком.

Если необходимо долить топливо до максимума, водитель может слегка приподнять пистолет и снова нажать на рычаг. Топливо пойдет вновь, но в большинстве случаев это не требуется — бак уже почти полон.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

