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Чудо цен: как Chery Tiggo 4 Pro стал номером один на российском рынке

1:45
Авто

Аналитики агентства «Автостат» пришли к выводу, что Chery Tiggo 4 Pro стал самой популярной иностранной маркой в России. Этот вывод сделан на основе мониторинга данных о продажах за период с 18 по 24 ноября (47-я неделя года). Ранее лидерство принадлежало Haval Jolion, производимому на заводе в Тульской области, сообщает autonews.ru.

Chery Tiggo 4 Pro
Фото: Own work by User3204, CC BY-SA 4.0
Chery Tiggo 4 Pro

Чистый успех Chery Tiggo 4 Pro был обусловлен значительным снижением цен на автомобиль после запуска на российском рынке новой версии кроссовера без приставки Pro. Например, базовая модель с механической трансмиссией подешевела до 1 920 000 руб. — это снижение по сравнению с октябрьской ценой в 2 130 000 руб. Некоторые дилеры также предложили дополнительные скидки.

В Major Auto можно приобрести кроссовер с механикой за 1 600 000 руб., а при оформлении кредита цена может снизиться до 1 200 000 руб.

Что касается версии с автоматической коробкой передач Chery Tiggo 4 Pro, то в дилерском центре «Чери Варшавка» её стоимость составляет 1 970 000 руб., тогда как на официальном сайте аналогичный автомобиль оценивается в 2 050 000 руб.

Купит топовую версию Style с 147-сильным мотором у дилеров также не составит труда. Например, в ДЦ «Рольф» этот автомобиль стоит 2 260 000 руб., что соответствует цене на официальном сайте.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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