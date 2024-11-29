Китайские машины теперь не ржавеют: что говорят эксперты

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Миф о том, что китайские автомобили начинают гнить в первый год эксплуатации, уже давно устарел. Сегодня такие машины куда более стойкие к российским условиям, чем их предшественники. Об этом заявил изданию "Российская газета" владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

По его словам, старые китайские автомобили, поставлявшиеся в Россию 10-15 лет назад, действительно страдали от слабой защиты кузова и плохой антикоррозийной обработки.

"К примеру, седаны и кроссоверы Lifan, Chery, Geely и Brilliance, выпущенные до 2012 года, часто становились жертвами коррозии из-за недостатков технологии", — отметил Смит.

Однако современные автомобили из КНР значительно лучше подготовлены к суровым климатическим условиям России.

Одним из популярных мифов остается убеждение, что китайские авто имеют слишком тонкое лакокрасочное покрытие. Но, как пояснил эксперт, это не так.

"Толщина покрытия китайских автомобилей находится в диапазоне 100-150 микрон, что сопоставимо с европейскими брендами. Более того, технологии окраски аналогичны тем, что применяются на заводах в Европе", — сообщил Александр Смит.

В некоторых случаях китайские машины даже превосходят японские аналоги по толщине лакокрасочного слоя.

Что касается антикоррозийной защиты, здесь многое зависит от модели и ценовой категории автомобиля. Например, бюджетные авто вроде Kaiyi, BAIC и недорогих комплектаций Changan часто имеют минимальную оцинковку или не имеют её вовсе. В более дорогих моделях, таких как Geely Coolray, защита цинком присутствует на дверях, крыльях и дверных проемах. Однако крышу, капот и проем багажника производители оставляют без обработки. Подобные особенности характерны также для Omoda C5 и S5, Chery Tiggo 4 и Changan CS35.

Именно поэтому владельцы китайских автомобилей всё чаще обращаются в СТО для дополнительной защиты. Популярными услугами стали антикоррозийная обработка днища, колесных арок и внутренних поверхностей дверей, а также бронирование кузова пленкой.

"Самыми уязвимыми зонами являются стойки лобового стекла, крылья, бампер, капот и крыша, поскольку эти части больше всего страдают от попадания камней и гравия", — подчеркнул эксперт.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio - разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

