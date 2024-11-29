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Почему владельцы Toyota Highlander и Honda Pilot не хотят продавать свои авто

1:50
Авто

Даже регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников не гарантируют, что автомобиль прослужит до конца гарантийного срока. Однако, как отмечают эксперты, существуют модели, владельцы которых не готовы с ними расстаться даже спустя 20 лет.

На основании опроса 750 000 автовладельцев выделены три кроссовера, которые считаются самыми надёжными.

Toyota Highlander: лидер надёжности

Toyota Highlander занимает первое место в этом рейтинге уже более 10 лет. Почти 20% владельцев продолжают эксплуатировать эти автомобили, даже спустя два десятилетия. Highlander ценится за свою долговечность, комфорт и выносливость в любых условиях.

Honda Pilot: семейный долгожитель

На втором месте находится Honda Pilot. Этот семиместный семейный кроссовер выделяется системой полного привода с управляемым вектором тяги. Более 15% владельцев продолжают использовать эту модель свыше 20 лет, что подтверждает её надёжность и практичность.

Honda CR-V: компактный и надёжный

Третье место занял Honda CR-V, компактный кроссовер, который пользуется популярностью благодаря экономичному расходу топлива и невысоким налогам. Более 12% владельцев не расстаются с автомобилем на протяжении двух десятилетий, отмечая его высокое качество и низкие эксплуатационные затраты.

Итог

Эти три кроссовера выделяются не только своей надёжностью, но и лояльностью владельцев. Если вы ищете автомобиль, который может служить десятилетиями, Toyota Highlander, Honda Pilot и Honda CR-V — это проверенные временем модели.

Уточнения

Toyota Highlander — кроссовер концерна Toyota, построенный на платформе Toyota K. Представлен в апреле 2000 года на Нью-Йоркском автосалоне.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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