Штраф до 5 тысяч: запрет на неоригинальные детали в авто

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Согласно новым правилам, которые вступили в силу, автовладельцам запрещено самостоятельно менять целый ряд деталей автомобиля. За нарушение этих требований предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей. Представитель ГАИ пояснил, какие элементы попали под запрет и почему важно соблюдать эти нормы.

Какие детали запрещено заменять?

Запрет касается как внешних, так и внутренних элементов автомобиля:

Кузовные детали:

Бамперы, пластиковые обвесы и спойлеры. Эти элементы должны быть изготовлены из материалов, прошедших сертификацию на ударопрочность. Некачественные детали могут раскалываться на острые осколки, которые представляют опасность при ДТП.

Световые приборы:

Замена фар, задних фонарей и наружных зеркал требует сертификации, так как от их правильной работы зависит безопасность на дороге.

Элементы салона:

Руль и сиденья, которые играют важную роль в системе безопасности автомобиля, также нельзя заменять без проверки.

Штатные диски:

Установка несертифицированных дисков запрещена. Их использование меняет показания спидометра, увеличивает нагрузку на двигатель и трансмиссию, что снижает общую безопасность автомобиля.

Почему введены новые правила?

Главная цель нововведений — повышение безопасности всех участников дорожного движения. Замена деталей на некачественные или несертифицированные может привести к серьёзным последствиям в случае аварии.

Что делать, если нужна замена?

Водители могут устанавливать альтернативные детали только в случае их сертификации в специализированной лаборатории ГАИ. После успешного прохождения проверки автовладельцы могут использовать такие элементы без опасений штрафов или претензий со стороны инспекторов.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

