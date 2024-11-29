Как будет работать ОСАГО между Россией и Белоруссией

Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон о создании единой системы страхования автогражданской ответственности, сообщает ТАСС. Новый закон позволяет российским автомобилистам заключать дополнительное соглашение к полису ОСАГО, которое расширяет его действие на территорию Белоруссии.
Оформить полис ОСАГО с расширенной зоной действия смогут только страховые компании, зарегистрированные в России или Белоруссии. Также транспортное средство должно быть поставлено на учёт в одной из стран Союзного государства.
Единая информационная система страхования станет платформой для обмена данными о полисах и компенсационных выплатах между страховыми компаниями, а также органами внутренних дел и таможенными службами. В режиме реального времени будет доступна информация о наличии ОСАГО и урегулировании убытков.
В случае ДТП на территории одной из стран убытки будут урегулироваться по законодательству того государства, где произошёл страховой случай.
Нововведение ориентировано на автовладельцев, которые регулярно пересекают границу и передвигаются по России и Белоруссии. При этом дополнительное соглашение к полису ОСАГО оформляется отдельно и не влияет на стоимость базового полиса для других автомобилистов.
Закон вступит в силу с 1 января следующего года, предоставляя автомобилистам обеих стран больше удобства и безопасности при перемещении между государствами.
Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).