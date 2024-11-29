Как будет работать ОСАГО между Россией и Белоруссией

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Госдума РФ одобрила в третьем чтении закон о создании единой системы страхования автогражданской ответственности, сообщает ТАСС. Новый закон позволяет российским автомобилистам заключать дополнительное соглашение к полису ОСАГО, которое расширяет его действие на территорию Белоруссии.

Ключевые положения нового закона

Оформить полис ОСАГО с расширенной зоной действия смогут только страховые компании, зарегистрированные в России или Белоруссии. Также транспортное средство должно быть поставлено на учёт в одной из стран Союзного государства.

Единая информационная система страхования станет платформой для обмена данными о полисах и компенсационных выплатах между страховыми компаниями, а также органами внутренних дел и таможенными службами. В режиме реального времени будет доступна информация о наличии ОСАГО и урегулировании убытков.

В случае ДТП на территории одной из стран убытки будут урегулироваться по законодательству того государства, где произошёл страховой случай.

Для кого это нововведение?

Нововведение ориентировано на автовладельцев, которые регулярно пересекают границу и передвигаются по России и Белоруссии. При этом дополнительное соглашение к полису ОСАГО оформляется отдельно и не влияет на стоимость базового полиса для других автомобилистов.

Когда вступит в силу?

Закон вступит в силу с 1 января следующего года, предоставляя автомобилистам обеих стран больше удобства и безопасности при перемещении между государствами.

Уточнения

Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определённых событий за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).



