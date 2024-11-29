Почему Ford Focus ST-Line X — лучшее предложение 2024 года

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Ford Focus остаётся одной из самых популярных моделей на рынке компактных автомобилей и бестселлером в линейке бренда. В 2024 году, с января по октябрь, только в Испании было продано свыше 5 430 единиц этой модели. Это делает Focus лидером сегмента C среди автомобилей, не относящихся к SUV. Теперь Ford предлагает Focus с внушительной скидкой, благодаря чему он обходит таких конкурентов, как Volkswagen Golf и Peugeot 308, по соотношению цены и качества.

Цена и оснащение

Ford Focus в комплектации ST-Line X сейчас доступен в Испании со скидкой более 6 000 евро, благодаря чему цена автомобиля снижается до 25 747 евро (примерно 2,85 млн рублей). Эта комплектация сочетает стильный дизайн с премиальным уровнем оснащения, обычно встречающимся в более дорогих автомобилях.

Двигатель и характеристики

Focus в комплектации ST-Line X оснащён двигателем 1.0 EcoBoost с 48-вольтовой технологией мягкого гибрида (MHEV). Этот трёхцилиндровый агрегат развивает мощность 125 л. с. и крутящий момент 200 Нм, что обеспечивает отличные динамические показатели:

Разгон от 0 до 100 км/ч за 10 секунд;

Максимальная скорость — 199 км/ч;

Средний расход топлива — 5,3 литра на 100 км (WLTP);

Уровень выбросов CO2 — 120 г/км.

Благодаря технологии MHEV, автомобиль получает экологическую метку ECO, что позволяет владельцам свободно передвигаться в экологических зонах европейских городов и пользоваться дополнительными льготами.

Итог

Ford Focus в комплектации ST-Line X стал ещё более доступным и привлекательным благодаря скидке в 6 437 евро. Его современное оснащение, экономичный двигатель, стильный дизайн и экологические преимущества делают его одним из лучших предложений на рынке компактных автомобилей. Это идеальный выбор для тех, кто ищет надёжный, комфортный и доступный автомобиль.

Уточнения

Гибри́д — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.



