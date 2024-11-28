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Траты россиян растут, но на китайский электрокар придётся экономить десятилетиями

1:30
Авто

По данным "CDEK.Shopping", для россиян, которые хотят накопить на один из дорогих китайских автомобилей, таких как LiXiang L6 Pro, придётся отказаться от других покупок почти на 20 лет. 

Расчёты: сколько копить на LiXiang L6 Pro?

Аналитики основывали свои выводы на данных о расходах россиян. Средняя стоимость автомобиля LiXiang L6 Pro составляет 5,8 млн рублей. Этот электрокар выделяется современными технологиями и высоким уровнем комфорта.

В 2023 году средний чек на покупки через "CDEK.Shopping" составил 20,6 тыс. рублей в месяц. При этом в ноябре траты россиян на зарубежные заказы выросли на 19%, достигнув 24,6 тыс. рублей.

Если предположить, что один человек полностью прекратит покупки, ему потребуется 281 месяц, или почти 23 года, чтобы накопить на автомобиль. Если же семья из двух человек уменьшит траты на ту же сумму, срок накопления сократится до 140 месяцев, что составляет примерно 11 лет.

Выводы

Такие данные подчёркивают, что приобретение дорогих автомобилей становится реальностью лишь для тех, кто готов к серьёзным финансовым ограничениям.

Уточнения

Электрока́р — компактный и относительно недорогой электромобиль упрощённой конструкции с высокой грузоподъёмностью, колёсная тележка с приводом преимущественно от коллекторного электродвигателя постоянного тока, питающегося от аккумуляторов (как правило, свинцово-кислотных). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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