Как правильно вести себя за рулём в морозы

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Одно из главных правил безопасного вождения зимой — избегать резкого торможения, подчеркнул автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Он поделился тремя основными советами, которые помогут водителям чувствовать себя уверенно на зимних дорогах.

Три правила безопасного вождения зимой

Скорость под контролем

Эксперт настоятельно рекомендует избегать быстрой езды по заснеженным и обледенелым дорогам. Уменьшенная скорость помогает лучше контролировать автомобиль и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки.

Избегайте резкого торможения

Резкое торможение в зимних условиях может привести к потере сцепления шин с дорогой, что увеличивает риск заноса или столкновения.

Плавная работа рулем

На зимних трассах необходимо избегать резких движений рулем. Плавное управление автомобилем позволяет сохранить устойчивость машины даже в сложных условиях.

Почему это важно?

Игорь Моржаретто подчеркнул, что несоблюдение этих простых правил значительно повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Применение перечисленных рекомендаций сделает зимнюю езду не только безопаснее, но и комфортнее для водителя и пассажиров.

Уточнения

Рулевое управление — совокупность механизмов автомобиля или другой колёсной машины, а также шасси самолёта, обеспечивающая движение по заданному водителем направлению. Состоит из рулевого колеса, рулевого механизма и рулевого привода.



