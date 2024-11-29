Как правильно вести себя за рулём в морозы

Одно из главных правил безопасного вождения зимой — избегать резкого торможения, подчеркнул автомобильный эксперт и партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Он поделился тремя основными советами, которые помогут водителям чувствовать себя уверенно на зимних дорогах.
Эксперт настоятельно рекомендует избегать быстрой езды по заснеженным и обледенелым дорогам. Уменьшенная скорость помогает лучше контролировать автомобиль и своевременно реагировать на изменения дорожной обстановки.
Резкое торможение в зимних условиях может привести к потере сцепления шин с дорогой, что увеличивает риск заноса или столкновения.
На зимних трассах необходимо избегать резких движений рулем. Плавное управление автомобилем позволяет сохранить устойчивость машины даже в сложных условиях.
Игорь Моржаретто подчеркнул, что несоблюдение этих простых правил значительно повышает вероятность дорожно-транспортного происшествия.
Применение перечисленных рекомендаций сделает зимнюю езду не только безопаснее, но и комфортнее для водителя и пассажиров.
Рулевое управление — совокупность механизмов автомобиля или другой колёсной машины, а также шасси самолёта, обеспечивающая движение по заданному водителем направлению. Состоит из рулевого колеса, рулевого механизма и рулевого привода.