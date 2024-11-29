В России могут разрешить ремонт по ОСАГО с использованием б/у запчастей

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

В России могут узаконить использование б/у запчастей при ремонте автомобилей по ОСАГО без предварительного согласия владельцев. Соответствующее предложение направил Российский союз автостраховщиков (РСА) в адрес председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и депутатов Государственной Думы.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Причины инициативы

В письме, направленном в правительство, РСА объясняет необходимость такой меры увеличением сроков доставки новых автозапчастей, которые выросли в 2-3 раза из-за санкций. Станции техобслуживания сталкиваются с невозможностью выполнить ремонт автомобилей в течение 30 дней, как того требует закон. Это делает восстановление машин по полису ОСАГО практически невыполнимым.

Предложение страховщиков

Для решения проблемы страховщики предлагают разрешить использовать б/у запчасти в определённых случаях без согласия клиента. При этом предлагается наделить Правительство РФ правом устанавливать требования к таким запчастям, чтобы гарантировать их качество и безопасность.

Реакция Минфина

В Министерстве финансов подчеркивают, что ключевым аспектом остаётся сохранение качества страховых услуг. Ведомство намерено предотвратить риск использования некачественных деталей, которые могут привести к неполноценному или опасному ремонту автомобилей.

Дальнейшие шаги

Как стало известно, предложение направлено в профильные министерства для обсуждения и доработки. Решение будет приниматься с учётом баланса интересов клиентов, страховщиков и технических центров.

Уточнения

Страхо́вщик — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление страховой деятельности, выданную органом страхового надзора и принимающее на себя по договору страхования за определённое вознаграждение обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу которого заключено страхование (выгодоприобретателю), убытки, возникшие в результате наступления страховых случаев, обусловленных в договоре.



